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'RJD-माले ने पैसे लेकर नथवानी को किया वोट', राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का बड़ा आरोप

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
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झारखंड राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और आरजेडी आमने-सामने हैं। कांग्रेस ने आरजेडी विधायकों पर पैसे लेकर वोट करने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के आरोपों का आरजेडी ने जवाब भी दिया है।

'RJD-माले ने पैसे लेकर नथवानी को किया वोट', राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का बड़ा आरोप

झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव आलोक कुमार दुबे ने आरोप लगाया कि सहयोगी दलों ने गठबंधन से विश्वासघात किया। राजद और माले ने परिमल नथवानी से पैसे लेकर वोट किया। यह कड़वा सच है। अब बचाव के लिए कांग्रेस नेतृत्व पर आरोप लगाए जा रहे हैं। राजद ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के साथ खड़े रहने का दिखावा किया। भोला यादव राजद के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि भाजपा के हितों को साधने वाले एजेंट की तरह कार्य करते दिखाई दिए। माले ने भी विश्वासघात किया है। कांग्रेस के आरोपों का आरजेडी ने जवाब भी दिया है।

के. राजू की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता

प्रदेश कांग्रेस के महासचिव लाल किशोर नाथ शाहदेव ने के. राजू पर लगाए गए आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। उन्होंने कहा कि के. राजू की ईमानदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। साफ है कि चुनाव में हार्स ट्रेडिंग हुई। राजद क्रॉस वोटिंग से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आत्ममंथन की बात पर राजद नेताओं को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? यदि वे साफ-सुथरे थे, तो समीक्षा से डरने की जरूरत नहीं थी। कांग्रेस ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है, पर छुरा घोंपने पर पार्टी चुप नहीं बैठेगी।

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कांग्रेस कोटे से संसदीय कार्यमंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बयान जारी किया है। इसमें कहा कि वैचारिक शून्यता के दौर से गुजर रही झारखंड की राजनीति अब घोषित तौर पर बाजार का शक्ल ले चुकी है, जहां पूंजी की खनक खुले तौर पर सुनाई देती है। कांग्रेस प्रत्याशी की हार महागठबंधन की हार है। सभी घटक दल के नेताओं को इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। महागठबंधन दल की बैठक में तय हुआ था कि झामुमो प्रत्याशी के कोटे में 30 वोट डाले जाएंगे और कांग्रेस प्रत्याशी के खाते में प्रथम वरीयता के 26 वोट। शेष झामुमो के चार सदस्य द्वितीय वरीयता के चार वोट कांग्रेस प्रत्याशी को देंगे। तब कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रथम वरीयता के 26 वोट तथा द्वितीय वरीयता के चार वोट की गणना 2.96 होती। दोनों को जोड़कर कांग्रेस प्रत्याशी को 28.96 वोट मिलने से उसकी जीत हो जाती। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को प्रथम वरीयता के मात्र 20 ही वोट मिले, शेष छह वोट क्यों नहीं मिले?

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तथ्य-प्रमाण के बिना झूठ बोला जा रहा

कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि कुछ लोग कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू पर अनर्गल और भ्रामक टिप्पणियां कर रहे हैं। शायद उन्हें यह जानकारी नहीं है कि उनका पूरा जीवन गरीबों, किसानों, आदिवासियों, पिछड़ों और वंचित समाज के अधिकारों की लड़ाई को समर्पित रहा है। उनपर टिप्पणी करने से पहले उनके योगदान और उपलब्धियों का अध्ययन कर लेना चाहिए। बिना किसी तथ्य और प्रमाण के झूठ बोलने वाले लोग अपनी सोच और विश्वसनीयता का स्वयं परिचय दे देते हैं।

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Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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