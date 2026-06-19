Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

'RJD और माले ने धोखा दिया', झारखंड में राज्यसभा की जीती बाजी हारने पर बोली कांग्रेस; जवाब भी मिला

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा संख्या बल होते हुए भी चुनाव हार गए और संख्या बल कम होने के बावजूद एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने चुनाव में हार के लिए आरजेडी और माले को जिम्मेदार ठहराया है।

'RJD और माले ने धोखा दिया', झारखंड में राज्यसभा की जीती बाजी हारने पर बोली कांग्रेस; जवाब भी मिला

झारखंड राज्यसभा चुनाव में गुरुवार को बड़ा उलटफेर हो गया। यहां निर्दलीय और एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी चुनाव जीत गए। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव की हार के लिए राजद और माले को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राजद और माले के विधायकों ने धोखा दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं किया, जिससे उनकी हार हुई। झामुमो के 30 विधायकों ने झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को वोट किया और चार विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला, जबकि कांग्रेस के 16 वोट पार्टी प्रत्याशी को मिले। इसलिए हमें 20 वोट मिले।

कांग्रेस का दावा है कि उसके सभी 16 विधायकों ने पार्टी प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में वोट किया। यह वह लिखित रूप से दे सकते हैं। कांग्रेस के अलावा झामुमो के चार वोट इंटेक्ट रहे, जो उन्हें मिला। पूरा गठबंधन इंटेक्ट नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की हार नहीं कांग्रेस की जीत है। हमारे सभी 16 विधायकों ने पार्टी के पक्ष में मतदान किया और झामुमो के 34 विधायकों ने गठबंधन के प्रत्याशी को ही मतदान किया। एक ने भी क्रॉस वोटिंग नहीं की। के. राजू ने कहा कि ऐसी परिस्थिति इसलिए बनी कि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने पैसा यूज कर और पैसा देकर जीत हासिल की है। सरकार की सेहत पर असर के सवाल पर के. राजू ने कहा कि इस परिणाम पर मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री से कैसे गठबंधन को आगे लेकर जाना है, उस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने बहुत मेहनत की। सभी के साथ बैठकर की, दो बार मॉक पोल कराया। उसमें वोट मिला, लेकिन इसके बावजूद चुनाव पर हमें वोट नहीं दिया।

ये भी पढ़ें:झारखंड RS चुनाव में कांग्रेस ने लगाए हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप; अन्य नेता क्या बोले

जवाब भी मिला

झारखंड राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू के आरोप पर राजद विधायक सह मंत्री संजय प्रसाद यादव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि के. राजू को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस के किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। संजय यादव ने सवाल उठाया कि जब के. राजू स्वयं अपने विधायकों के लगातार संपर्क में थे, तो क्या उन्होंने देखा कि भीतर वास्तव में क्या हो रहा था। संजय यादव ने कहा कि चुनाव में कोई भी गठबंधन इधर-उधर कर सकता है, लेकिन राजद के विधायक ऐसा कभी नहीं करेंगे। राजद नेता मरना पसंद करेंगे, लेकिन भाजपा से समझौता करना कभी पसंद नहीं करेंगे। वोटिंग के दौरान पार्टी के सभी विधायकों ने अपने पोलिंग एजेंट भोला यादव को अपना वोट दिखाकर ही मतदान किया था। यह जांच का विषय है कि वास्तव में क्रॉस वोटिंग किसने की। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राजद कांग्रेस की तरह गद्दार नहीं है और पार्टी की अपनी अलग पहचान है। संजय यादव ने यह भी कहा कि के. राजू किसके इशारे पर राजद विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं, यह उन्हें भलीभांति पता है। उन्हें यह भी पता है कि कांग्रेस के कौन विधायक किन-किन दलों के दरवाजे खटखटा कर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनको निशाना बनाने के पीछे की मंशा भी स्पष्ट है।

ये भी पढ़ें:कौन हैं परिमल नथवानी, कांग्रेस को झटका दे जिन्होंने झारखंड में जीती राज्यसभा सीट

भाकपा माले के दोनों विधायकों ने कांग्रेस को वोट दिया: दीपांकर

रांची। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रणव झा को भाकपा-माले विधायकों द्वारा समर्थन नहीं मिलने के कांग्रेस प्रभारी के.राजू के आरोप पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी पलटवार किया है। दीपांकर ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि हमारे दोनों विधायकों ने पहले से तय निर्णय के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया।

ये भी पढ़ें:दुबई में रची गई थी साजिश,आरोपी का पाकिस्तान कनेक्शन; RSS कार्यालय हमले पर खुलासा

हमारे दो वरिष्ठ नेताओं हलधर महतो और गीता मंडल ने पार्टी विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो द्वारा डाले गए वोटों की विधिवत पुष्टि की। विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि बड़े दल अच्छी तरह से सफाई देकर निकल जाते हैं। छोटे दलों पर आरोप लगाते हैं। हकीकत यही है कि पार्टी के दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया है।

खरीदे गये विधायक : राजेश ठाकुर

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के इतिहास के लिए यह काला अध्याय है। झारखंड में भी विधायक खरीदे गए। इससे भाजपा को बाज आना चाहिए। कमजोर कड़ी को ढूंढ़ना होगा। इसे निकालेंगे और आगे क्या करना है, वह निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानती है कि धोखा हुआ है। जो हमारे इंटैक्ट विधायक थे, उन्हीं में से धोखा हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे। धोखा वहीं होता है, जहां विश्वास होता है।

सभी साथी का वोट मिलता तो होती जीत : कमलेश

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि इंडिया गठबंधन के सभी साथी का वोट मिलता तो हमलोग निश्चित रूप से जीत हासिल करते। अंक के हिसाब से वोट मिलता तो जीत सुनिश्चित होती। झामुमो के बैद्यनाथ राम और निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नथवानी को जीत की बधाई देते हैं।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


विशेषज्ञता ( Area of Expertise )

पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर

और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।