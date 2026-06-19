'RJD और माले ने धोखा दिया', झारखंड में राज्यसभा की जीती बाजी हारने पर बोली कांग्रेस; जवाब भी मिला

झारखंड राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा संख्या बल होते हुए भी चुनाव हार गए और संख्या बल कम होने के बावजूद एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी चुनाव जीत गए। कांग्रेस ने चुनाव में हार के लिए आरजेडी और माले को जिम्मेदार ठहराया है।

झारखंड राज्यसभा चुनाव में गुरुवार को बड़ा उलटफेर हो गया। यहां निर्दलीय और एनडीए समर्थित प्रत्याशी परिमल नथवानी चुनाव जीत गए। कांग्रेस के झारखंड प्रभारी के. राजू ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव की हार के लिए राजद और माले को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने कहा कि राजद और माले के विधायकों ने धोखा दिया है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी को वोट नहीं किया, जिससे उनकी हार हुई। झामुमो के 30 विधायकों ने झामुमो प्रत्याशी बैद्यनाथ राम को वोट किया और चार विधायकों ने कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोट डाला, जबकि कांग्रेस के 16 वोट पार्टी प्रत्याशी को मिले। इसलिए हमें 20 वोट मिले।

कांग्रेस का दावा है कि उसके सभी 16 विधायकों ने पार्टी प्रत्याशी प्रणव झा के पक्ष में वोट किया। यह वह लिखित रूप से दे सकते हैं। कांग्रेस के अलावा झामुमो के चार वोट इंटेक्ट रहे, जो उन्हें मिला। पूरा गठबंधन इंटेक्ट नहीं रहा। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस की हार नहीं कांग्रेस की जीत है। हमारे सभी 16 विधायकों ने पार्टी के पक्ष में मतदान किया और झामुमो के 34 विधायकों ने गठबंधन के प्रत्याशी को ही मतदान किया। एक ने भी क्रॉस वोटिंग नहीं की। के. राजू ने कहा कि ऐसी परिस्थिति इसलिए बनी कि भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी ने पैसा यूज कर और पैसा देकर जीत हासिल की है। सरकार की सेहत पर असर के सवाल पर के. राजू ने कहा कि इस परिणाम पर मंथन करेंगे। मुख्यमंत्री से कैसे गठबंधन को आगे लेकर जाना है, उस पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ने बहुत मेहनत की। सभी के साथ बैठकर की, दो बार मॉक पोल कराया। उसमें वोट मिला, लेकिन इसके बावजूद चुनाव पर हमें वोट नहीं दिया।

जवाब भी मिला झारखंड राज्यसभा चुनाव में हुई क्रॉस वोटिंग को लेकर इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। झारखंड कांग्रेस प्रभारी के. राजू के आरोप पर राजद विधायक सह मंत्री संजय प्रसाद यादव ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि के. राजू को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस के किस विधायक ने क्रॉस वोटिंग की है। संजय यादव ने सवाल उठाया कि जब के. राजू स्वयं अपने विधायकों के लगातार संपर्क में थे, तो क्या उन्होंने देखा कि भीतर वास्तव में क्या हो रहा था। संजय यादव ने कहा कि चुनाव में कोई भी गठबंधन इधर-उधर कर सकता है, लेकिन राजद के विधायक ऐसा कभी नहीं करेंगे। राजद नेता मरना पसंद करेंगे, लेकिन भाजपा से समझौता करना कभी पसंद नहीं करेंगे। वोटिंग के दौरान पार्टी के सभी विधायकों ने अपने पोलिंग एजेंट भोला यादव को अपना वोट दिखाकर ही मतदान किया था। यह जांच का विषय है कि वास्तव में क्रॉस वोटिंग किसने की। उन्होंने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राजद कांग्रेस की तरह गद्दार नहीं है और पार्टी की अपनी अलग पहचान है। संजय यादव ने यह भी कहा कि के. राजू किसके इशारे पर राजद विधायकों पर आरोप लगा रहे हैं, यह उन्हें भलीभांति पता है। उन्हें यह भी पता है कि कांग्रेस के कौन विधायक किन-किन दलों के दरवाजे खटखटा कर आए हैं। उन्होंने कहा कि उनको निशाना बनाने के पीछे की मंशा भी स्पष्ट है।

भाकपा माले के दोनों विधायकों ने कांग्रेस को वोट दिया: दीपांकर रांची। राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवार प्रणव झा को भाकपा-माले विधायकों द्वारा समर्थन नहीं मिलने के कांग्रेस प्रभारी के.राजू के आरोप पर पार्टी के केंद्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी पलटवार किया है। दीपांकर ने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में एक पोस्ट के माध्यम से कहा कि हमारे दोनों विधायकों ने पहले से तय निर्णय के मुताबिक कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया।

हमारे दो वरिष्ठ नेताओं हलधर महतो और गीता मंडल ने पार्टी विधायक अरूप चटर्जी और चंद्रदेव महतो द्वारा डाले गए वोटों की विधिवत पुष्टि की। विधायक अरूप चटर्जी ने कहा कि बड़े दल अच्छी तरह से सफाई देकर निकल जाते हैं। छोटे दलों पर आरोप लगाते हैं। हकीकत यही है कि पार्टी के दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया है।

खरीदे गये विधायक : राजेश ठाकुर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि झारखंड के इतिहास के लिए यह काला अध्याय है। झारखंड में भी विधायक खरीदे गए। इससे भाजपा को बाज आना चाहिए। कमजोर कड़ी को ढूंढ़ना होगा। इसे निकालेंगे और आगे क्या करना है, वह निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मानती है कि धोखा हुआ है। जो हमारे इंटैक्ट विधायक थे, उन्हीं में से धोखा हुआ है। इस पर चर्चा करेंगे। धोखा वहीं होता है, जहां विश्वास होता है।