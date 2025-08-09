rims ward boy arrested in theft case police found diamond jewellery रिम्स का वार्ड ब्वॉय निकला चोर गिरोह का सरगना, छापे में मिले हीरे के गहने, Jharkhand Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़rims ward boy arrested in theft case police found diamond jewellery

रिम्स का वार्ड ब्वॉय निकला चोर गिरोह का सरगना, छापे में मिले हीरे के गहने

रांची रिम्स में वार्ड ब्वॉय चोर गिरोह का सरगना निकला। पुलिस ने छापेमारी कर हीरे और सोने के गहने बरामद किए हैं। इनकी कीमत लाखों में है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 9 Aug 2025 07:52 AM
share Share
Follow Us on
रिम्स का वार्ड ब्वॉय निकला चोर गिरोह का सरगना, छापे में मिले हीरे के गहने

रांची रिम्स में वार्ड ब्वॉय चोर गिरोह का सरगना निकला। टाउन डीएसपी आलोक रंजन और इंस्पेक्टर सुदामा दास के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने रांची के बरियातू स्थित देसवाली टोली में छापेमारी कर 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य के हीरे, सोने-चांदी के गहने और अन्य सामान बरामद किए हैं। ये गहने बोकारो शहरी क्षेत्र में गृहभेदन की घटनाओं में चोरी किए गए थे।

एसपी हरविंदर सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सिटी इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी, जो टेक्निकल सेल की मदद से लगातार निगरानी कर रही थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गिरोह के सरगना, ओडिशा के सुंदरगढ़ किंजरीकेला निवासी 37 वर्षीय विनोद सोरेंग उर्फ रघु मुंडा को बरियातू से गिरफ्तार किया। वह रांची रिम्स में वार्ड ब्वॉय (कॉन्ट्रैक्ट लेबर) के रूप में कार्यरत है। उसकी निशानदेही पर बरियातू देसवाली स्थित भाड़े के मकान में छापेमारी की गई, जहां से चोरी के गहने और अन्य सामान बरामद हुए। आगे की पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर बोकारो के माराफारी झोपड़ी कॉलोनी स्थित सरदार मुहल्ले से गिरोह के सहयोगी स्वर्णकार महेश कुमार उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है।

पूछछताछ कर रही है पुलिस

उसकी निशानदेही पर बरियातू देसवाली स्थित भाड़े के मकान में छापेमारी की गई, जहां से चोरी के गहने और अन्य सामान बरामद हुए। आगे की पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर बोकारो के माराफारी झोपड़ी कॉलोनी स्थित सरदार मुहल्ले से गिरोह के सहयोगी स्वर्णकार महेश कुमार उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है।

बरामद सामान

हीरे की अंगूठी, सोने के तीन मंगलसूत्र, चार झुमके, चार कनवाली, दो चेन, दो ब्रेसलेट, 22 नथ, चांदी का एक ग्लास, एक कटोरी, 18 पायल, एक चेन, एक साड़ी पिन, एक रिंग, एक लॉकेट, आठ बिछिया, छह सिक्के, एप्पल का ईयरफोन, मैकबुक लैपटॉप, पावरबैंक, मोबाइल फोन, पीतल के दस बर्तन, आठ हजार रुपये नगद और घर का दरवाजा तोड़ने के औजार बरामद हुए।