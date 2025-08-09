रिम्स का वार्ड ब्वॉय निकला चोर गिरोह का सरगना, छापे में मिले हीरे के गहने

रांची रिम्स में वार्ड ब्वॉय चोर गिरोह का सरगना निकला। पुलिस ने छापेमारी कर हीरे और सोने के गहने बरामद किए हैं। इनकी कीमत लाखों में है।

रांची रिम्स में वार्ड ब्वॉय चोर गिरोह का सरगना निकला। टाउन डीएसपी आलोक रंजन और इंस्पेक्टर सुदामा दास के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने रांची के बरियातू स्थित देसवाली टोली में छापेमारी कर 30 लाख रुपये से अधिक मूल्य के हीरे, सोने-चांदी के गहने और अन्य सामान बरामद किए हैं। ये गहने बोकारो शहरी क्षेत्र में गृहभेदन की घटनाओं में चोरी किए गए थे।

एसपी हरविंदर सिंह ने शुक्रवार को प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि सिटी इलाके में लगातार हो रही चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष टीम बनाई गई थी, जो टेक्निकल सेल की मदद से लगातार निगरानी कर रही थी। तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने गिरोह के सरगना, ओडिशा के सुंदरगढ़ किंजरीकेला निवासी 37 वर्षीय विनोद सोरेंग उर्फ रघु मुंडा को बरियातू से गिरफ्तार किया। वह रांची रिम्स में वार्ड ब्वॉय (कॉन्ट्रैक्ट लेबर) के रूप में कार्यरत है। उसकी निशानदेही पर बरियातू देसवाली स्थित भाड़े के मकान में छापेमारी की गई, जहां से चोरी के गहने और अन्य सामान बरामद हुए। आगे की पूछताछ में मिली जानकारी के आधार पर बोकारो के माराफारी झोपड़ी कॉलोनी स्थित सरदार मुहल्ले से गिरोह के सहयोगी स्वर्णकार महेश कुमार उर्फ लाला को गिरफ्तार किया गया। दोनों ने अपराध स्वीकार कर लिया है।

