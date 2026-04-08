रिम्स में मंदिर को लेकर भारी बवाल, निदेशक ने पुजारी से पकड़ाकर माफी मंगवाई; क्या था पूरा मामला
रांची के रिम्स परिसर में स्थापित हनुमान मंदिर में सुबह सात बजे के करीब रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार पहुंचे। जानकारी के अनुसार, मंदिर के पुजारी से कान पकड़कर उठक-बैठक करने को कहा। पुजारी सोनू पांडेय ने बताया कि निदेशक के सुरक्षाकर्मियों के डराने के बाद कान भी पकड़ा और बिना गलती के माफी भी मांगी।
रांची के रिम्स परिसर में स्थापित हनुमान मंदिर में सुबह सात बजे के करीब रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार पहुंचे। जानकारी के अनुसार, मंदिर के पुजारी से कान पकड़कर उठक-बैठक करने को कहा। पुजारी सोनू पांडेय ने बताया कि निदेशक के सुरक्षाकर्मियों के डराने के बाद कान भी पकड़ा और बिना गलती के माफी भी मांगी।
सोनू पांडेय ने बताया कि निदेशक के कहने पर उनके सुरक्षाकर्मी वहां बज रहे भजन को बंद कराया और अपने साथ बाजा का सेट ले गए। मंदिर पूजा करने पहुंचे और स्थानीय जिम्मी राय ने बताया कि उनके सुरक्षाकर्मी उनके निर्देश के बाद जूता पहनकर ही मंदिर में प्रवेश कर गए और बाजे को उठा ले गए। मंदिर को बंद करा देने की धमकी भी दी। बताया गया कि रिम्स निदेशक की ओर से कान पकड़वाने और धमकी देने के बाद पुजारी सोनू पांडेय मंदिर बंदकर चले गए। स्थानीय लोगों के समझाने-बुझाने के बाद मंदिर खुलवाया गया। निदेशक ने कहा कि मंदिर में सुबह तीन बजे से ही गाना-बजाना होने लगता है। जबकि, पुजारी ने बताया कि हम मंदिर ही सुबह पांच बजे खोलते हैं।
दो साल से मना कर रहे, धर्म के नाम पर सट्टेबाजी : निदेशक
रिम्स निदेशक डॉ राजकुमार ने कहा कि हम उन्हें दो साल से बाजा बजाने के लिए मना कर रहे थे। वहां धर्म के नाम पर सट्टेबाजी होती है। बाइक और स्कूटर की चोरी होती है। दर्जनों बार उन्हें रोका गया है, अब मैं एफआईआर भी करूंगा। एक तरफ मरीज मर रहे हैं, कराह रहे हैं, दूसरी तरफ आप बाजा बजा रहे हैं। ऐसा करने से रोक रहे हैं तो लोग धर्म के नाम पर बीच में आ रहे हैं।
रिम्स ने मंदिर संचालन को बनाई सर्वधर्म प्रबंधन समिति
रांची, वरीय संवाददाता। रिम्स में मंगलवार को निदेशक की अध्यक्षता में डीन, चिकित्सा अधीक्षक, प्रशासनिक पदाधिकारियों और विभागाध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें पुराने आकस्मिक वार्ड के पास स्थित हनुमान मंदिर से जुड़े विवाद पर विस्तार से चर्चा की गई।
प्रबंधन ने स्पष्ट किया कि मंदिर में पिछले दो वर्षों से लाउडस्पीकर का उपयोग हो रहा था, जिसे कई बार रोकने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन नहीं हुआ। मरीजों के हित को देखते हुए निदेशक ने मौके पर पहुंचकर लाउडस्पीकर जब्त कराया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को भ्रामक बताते हुए कहा गया कि निदेशक ने पहले भगवान को नमन किया, फिर पुजारी को निर्देश दिया। बैठक में सर्वसम्मति से मंदिर प्रबंधन को रिम्स प्रशासन के अधीन करने और पुजारी की नियुक्ति संस्थान द्वारा करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए डॉ मनोज कुमार की अध्यक्षता में सर्वधर्म प्रबंधन समिति गठित की गई। साथ ही परिसर को औपचारिक रूप से साइलेंट जोन घोषित करने, वाहनों के हॉर्न-सायरन पर नियंत्रण और अतिक्रमण की जांच के निर्देश दिए गए। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों की संख्या बढ़ाने, जनप्रतिनिधियों से समन्वय और रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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