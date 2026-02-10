Hindustan Hindi News
फिल्म नहीं, हाथ से लिखी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट लेकर दर-दर भटक रहे मरीज; रिम्स में बुरा हाल

संक्षेप:

रांची के रिम्स अस्पताल में अल्ट्रासाउंड फिल्म (प्रिंट शीट) खत्म होने से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। मरीजों को फिल्म के बजाय कागज पर हाथ से लिखी रिपोर्ट दी जा रही है।

Feb 10, 2026 07:48 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, रांची
रिम्स में अल्ट्रासाउंड जांच के लिए आवश्यक फिल्म (प्रिंट शीट) मरीजों को नहीं मिल रहा है। अस्पताल में जांच तो हो रही है, लेकिन रिपोर्ट का प्रिंट नहीं मिल पाने के कारण मरीजों को सही तरीके से परिणाम समझने और आगे इलाज कराने में कठिनाई हो रही है।

अस्पताल सूत्रों के अनुसार, अल्ट्रासाउंड जांच के बाद जूनियर डॉक्टर हाथ से रिपोर्ट लिखकर मरीजों को दे रहे हैं, जिससे रिपोर्ट की स्पष्टता पर सवाल उठ रहा है। खासकर जब मरीज को किसी अन्य विशेषज्ञ से सेकेंड ओपिनियन लेना होता है, तो हाथ से लिखी रिपोर्ट के कारण डॉक्टरों को जांच परिणाम समझने में दिक्कत होती है। बता दें कि निजी केंद्रों में मरीजों को अल्ट्रासाउंड करने के बाद फिल्म भी दी जाती है। अल्ट्रासाउंड कराने वाले मरीजों में गर्भवती के साथ पेट, किडनी, आंत सहित अन्य मरीज परेशानी से जूझ रहे हैं।

हर दिन 200 से अधिक जांच, स्वास्थ्य सेवा पर दबाव

रिम्स में प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीज अल्ट्रासाउंड जांच के लिए पहुंचते हैं। जानकारी के अनुसार, हर दिन 200 से अधिक मरीज सिर्फ रिम्स और सदर में अल्ट्रासाउंड जांच कराते हैं, जिससे सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव लगातार बढ़ रहा है।

मरीज बोले- जल्द व्यवस्था को सुधारा जाना चाहिए

मरीजों का कहना है कि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त जांच की सुविधा होने के बावजूद रिपोर्ट की फिल्म नहीं मिलने से उन्हें निजी केंद्रों पर निर्भर होना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से मरीजों और सामाजिक संगठनों ने जल्द से जल्द फिल्म उपलब्ध कराने और व्यवस्था सुधारने की मांग की है, ताकि गरीब मरीजों को सही और सुलभ इलाज मिल सके। उन्होंने कहा कि यह अव्यवस्था काफी दिनों से है। हर दिन मरीज या उनके परिजन इसकी शिकायत करते हैं और जांच सेंटर में उपस्थित लोगों के साथ बहस भी होती है, लेकिन तक सुधारने की पहल नहीं हुई।

मरीजों को आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ रहा

फिल्म की कमी के चलते कई मरीजों को मजबूरी में निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का रुख करना पड़ रहा है, जहां जांच के लिए 800 से 1500 रुपये तक खर्च करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह अतिरिक्त बोझ साबित हो रहा है। उन्होंने रिम्स प्रबंधन से इस पर अविलंब कार्यवाही की मांग की, ताकि इलाज में परेशानी न हो।

इन परेशानियों से जूझ रहे लोग

  • अल्ट्रासाउंड जांच के बाद जूनियर डॉक्टर हाथ से रिपोर्ट लिखकर मरीजों को दे रहे हैं, जिससे रिपोर्ट की स्पष्टता पर सवाल उठ रहा।
  • रिपोर्ट का प्रिंट नहीं मिल पाने के कारण मरीजों को सही तरीके से परिणाम समझने और आगे इलाज कराने में कठिनाई हो रही।
  • जब मरीज को किसी अन्य विशेषज्ञ से सेकेंड ओपिनियन लेना होता है, तो हाथ से लिखी रिपोर्ट के कारण डॉक्टरों को जांच परिणाम समझने में दिक्कत होती है।
  • फिल्म की कमी के चलते कई मरीजों को इलाज की मजबूरी में निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों का रुख करना पड़ रहा।
  • निजी केंद्रों में जांच के लिए मरीजों या उनके परिजनों को 800 से 1500 रुपये तक खर्च करने पड़ रहे।

