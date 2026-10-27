काम की बात: RIMS New Rules: रिम्स में मरीजों के अटेंडेंट और विजिटर्स को बिना पास एंट्री नहीं, दो और पाबंदियां
RIMS New Rules: रिम्स में मरीजों के अटेंडेंट और विजिटर्स को बिना पास एंट्री नहीं मिलेगी। इसके अलावा एक समय में दो से अधिक अटेंडर्स नहीं होंगे। मुलाकात का समय भी फिक्स किया गया है।
RIMS New Rules: रिम्स में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अस्पताल परिसर में अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत मरीजों के अटेंडेंट और विजिटर्स के लिए पास जारी किए जाएंगे। पास के आधार पर ही निर्धारित नियमों के अनुसार अस्पताल में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। दो और पाबंदियों में मुलाकात का समय और एक समय में दो अटेंडेंट को रहने की अनुमति होगी।
रिम्स प्रबंधन का मानना है कि इस व्यवस्था से मरीजों के इलाज और देखभाल में सहूलियत होगी। साथ ही वार्डों और अन्य चिकित्सा इकाइयों में भीड़ नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।
नई व्यवस्था के तहत गंभीर मरीजों के साथ अधिकतम दो अटेंडेंट को रहने की अनुमति दी जाएगी। वहीं, सामान्य मरीजों के साथ केवल एक अटेंडेंट को प्रवेश मिलेगा।
इससे वार्डों में अनावश्यक भीड़ कम होगी और चिकित्सकों तथा स्वास्थ्यकर्मियों को मरीजों के उपचार के दौरान काम करने में सुविधा होगी। प्रबंधन के अनुसार, निर्धारित संख्या में ही अटेंडेंट को प्रवेश देने से अस्पताल के भीतर व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी।
सुबह 11 से दोपहर 1 व शाम 4 से 6 बजे ही मुलाकात
रिम्स में मरीजों से मिलने आने वाले विजिटर्स के लिए दो समयावधियां निर्धारित की गई हैं। पहला स्लॉट सुबह 11 से दोपहर एक बजे तक और दूसरा स्लॉट शाम चार से छह बजे तक होगा। इन निर्धारित समयावधियों में पास के माध्यम से ही विजिटर्स को प्रवेश दिया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल परिसर में प्रवेश के दौरान निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। प्रबंधन के अनुसार, विजिटर्स के प्रवेश को नियंत्रित करने का उद्देश्य मरीजों के लिए अनुशासित और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है। इससे अस्पताल में संक्रमण के जोखिम को कम करने में भी मदद मिलेगी।
सैप के अधिकारी करेंगे निगरानी
नई व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन और सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जिम्मेदारी स्पेशल ऑक्जिलियरी पुलिस (सैप) के अधिकारियों को दी जाएगी। अधिकारी प्रवेश व्यवस्था, पास की जांच और नियमों के अनुपालन पर नजर रखेंगे। रिम्स प्रबंधन के अनुसार, इस पहल से अस्पताल परिसर में अनुशासन बनाए रखने के साथ मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
प्रमोशन के लिए डॉक्टारों का साक्षात्कार 29 को
रांची। रिम्स रांची में चिकित्सकों की आकलन आधारित पदोन्नति योजना के तहत 29 अक्तूबर को साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा। इसके लिए आवेदनों की प्रारंभिक जांच पूरी कर ली गई है। जांच के बाद कुल 59 चिकित्सकों को योग्य पाया गया है। रिम्स प्रबंधन के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य निर्धारित नियमों और मानदंडों के आधार पर पात्र चिकित्सकों को पदोन्नति का अवसर प्रदान करना है। इससे चिकित्सकों के व्यावसायिक विकास के साथ संस्थान की चिकित्सा सेवाओं और शैक्षणिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।
क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में पांच पदों पर होगी नियुक्ति
रांची। रिम्स रांची के क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में सहायक प्राध्यापक के पांच पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए जल्द ही विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इससे संस्थान में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ेगी और मरीजों को बेहतर नेत्र चिकित्सा सेवाएं मिल सकेंगी। रिम्स प्रबंधन के अनुसार, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से यह पहल की जा रही है।
लेखक के बारे मेंGaurav Kala
गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य
संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग: गौरव मॉस कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और यही उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। पहले बी. ए. इन मॉस कम्यूनिकेशन और फिर आधुनिक पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन होने के कारण उनके पास खबरों की ठोस समझ है। 2011 में दैनिक जनवाणी अखबार में क्राइम रिपोर्टिंग से पत्रकारिता शुरू करने के बाद उन्होंने ईटीवी भारत में बतौर एंकर और स्क्रिप्ट राइटर पर तौर पर काम किया। 2015 में डिजिटल पत्रकारिता में एंट्री लेते हुए अमर उजाला और दैनिक जागरण जैसे संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया, बल्कि आकर्षक लेखनी से पाठकों के बीच लोकप्रियता बनाई।
सितंबर 2021 में गौरव लाइव हिन्दुस्तान की नेशनल टीम के साथ जुड़े। तब से वह न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय, वायरल समाचार और मौसम संबंधी खबरों पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, बल्कि राजनीतिक, रिसर्च बेस स्टोरीज भी कवर कर रहे हैं। अपनी मजबूत लेखनी के दम पर वह खबरों को आकर्षक नए कलेवर के साथ आम जनता तक पहुंचा रहे हैं।
डिजिटल ट्रेंड्स के साथ रिपोर्टिंग: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बदलते ट्रेंड्स को समझना गौरव की बड़ी ताकत है। वायरल खबरों, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और इंटरनेट कल्चर से जुड़े विषयों को वह तथ्यात्मक जांच और संतुलित प्रस्तुति के साथ सामने रखते हैं। उनकी यही क्षमता उन्हें क्लिक-बेस्ड नहीं, बल्कि कंटेंट-बेस्ड पत्रकार बनाती है। इसके अलावा वह राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों को तथ्यात्मक गहराई और संतुलित दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: गौरव के लिए पत्रकारिता केवल खबर देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी है। उनका मानना है कि पत्रकारिता का मूल उद्देश्य सत्य और जनहित को प्राथमिकता देते हुए पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाना है। वह अपनी लेखनी से सत्ता, समाज और आम जनता के बीच एक मजबूत और भरोसेमंद सेतु बनाने में विश्वास रखते हैं।
विशेषज्ञता (Areas of Expertise):
राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय समाचार
वायरल और ट्रेंडिंग कंटेंट
राजनीतिक और रिसर्च-आधारित स्टोरीज
हेडलाइन और न्यूज़ प्रेजेंटेशन