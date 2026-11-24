रिम्स भूमि घोटाले में खुलेंगे नए राज, जूनियर अफसरों पर भी लटकी गिरफ्तारी की तलवार
RIMS Land Scam: रिम्स में अधिग्रहित जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में एसीबी ने गिरफ्तार सातों आरोपियों से पूछताछ की। गिरफ्तार अफसरों ने अपने से जूनियर अफसरों के नाम भी बताए हैं।
RIMS Land Scam: रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की जांच का दायरा बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले में गिरफ्तार सातों आरोपियों से सोमवार को एसीबी ने पूरे दिन पूछताछ की। पांच दिनों की रिमांड पर लिए गए इन आरोपियों से जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी, पद के दुरुपयोग और अवैध खरीद-बिक्री में उनकी भूमिका को लेकर सवाल किए जा रहे हैं। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अधिकारियों ने अपने से जूनियर अधिकारियों के नाम भी बताए हैं। इसके बाद अब एसीबी की जांच तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों और अंचल निरीक्षकों तक पहुंच सकती है। वहीं, एलआरडीसी कार्यालय के कुछ जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में आ गई है।
सातों आरोपियों को पांच दिनों की रिमांड पर लिया
एसीबी ने इस मामले में तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निरीक्षक वैभव मणि त्रिपाठी, अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे, तत्कालीन शहर अंचल के सीओ राजेश कुमार, तत्कालीन बड़गाई अंचल के सीओ शैलेश कुमार और मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने सभी सातों आरोपियों को पांच दिनों की रिमांड पर लिया है। रिमांड के दौरान एसीबी की टीम उनसे अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ कर रही है।
जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अधिग्रहित जमीन की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया में किस स्तर पर गड़बड़ी की गई। जमीन से जुड़े दस्तावेजों में बदलाव किसके निर्देश पर हुआ और इस पूरी प्रक्रिया में किन-किन अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका रही। इसके अलावा यह भी पता लगाया जा रहा है कि अवैध तरीके से जमीन की खरीद-बिक्री कराने में किसे फायदा पहुंचाया गया।
जूनियर अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में
पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अधिकारियों ने अपने से जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों के नाम भी बताए हैं। इसके बाद एसीबी अब तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों और अंचल निरीक्षकों की भूमिका की पड़ताल कर सकती है। जांच एजेंसी को आशंका है कि जमीन से जुड़े रिकॉर्ड तैयार करने, उनमें बदलाव करने और संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में निचले स्तर के कर्मचारियों की भी भूमिका रही होगी।
इसके अलावा एलआरडीसी कार्यालय के कुछ जूनियर अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। जांच में उनकी भूमिका की पुष्टि होने पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।
साक्ष्य सामने रखकर पूछताछ कर रही एसीबी
रिम्स की जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में एसीबी ने अब तक जो दस्तावेज और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं, उन्हें आरोपियों के सामने रखकर पूछताछ की जा रही है। एजेंसी यह जानना चाहती है कि जमीन से संबंधित रिकॉर्ड में कथित कूट रचना कैसे की गई और किन अधिकारियों ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए इस प्रक्रिया को अंजाम दिया।
हालांकि, एसीबी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अधिकारी जांच में खास सहयोग नहीं कर रहे हैं। अधिकांश सवालों के जवाब में वे इसे पुराना मामला बताकर अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारियों से घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने और दस्तावेजों से जुड़ी विसंगतियों पर स्पष्ट जवाब मांगे जा रहे हैं।
दस्तावेजों में हेराफेरी से लेकर लाभ पहुंचाने तक की जांच
एसीबी का दावा है कि उसके पास जमीन से जुड़े दस्तावेजों की कूट रचना, पद के दुरुपयोग और इस पूरी प्रक्रिया से लाभान्वित होने वाले लोगों से संबंधित साक्ष्य मौजूद हैं। एजेंसी इन साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की पुष्टि करने में जुटी है। जांच का एक अहम पहलू यह भी है कि अधिग्रहित जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच किस तरह तालमेल था। किसने दस्तावेज तैयार किए, किसने उनका सत्यापन किया और किस स्तर पर उन्हें मंजूरी दी गई, इसकी भी पड़ताल की जा रही है। एसीबी की कोशिश है कि जमीन घोटाले में शामिल सभी जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाए।
गिरफ्तार पूर्व सीओ शैलेश कुमार के ठिकानों पर छापेमारी
झारखंड भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) की टीम ने रिम्स जमीन घोटाले मामले में बीते दिनों बड़गाईं अंचल के तत्कालीन अंचल अधिकारी एवं मामले में गिरफ्तार शैलेश कुमार के रांची और गिरिडीह स्थित आवासों पर एक साथ छापेमारी की थी। शैलेश कुमार रांची के बड़गाईं अंचल में तत्कालीन अंचल अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। उन्हें रिम्स की 9.65 एकड़ जमीन से जुड़े कथित घोटाले में एसीबी ने गिरफ्तार किया था। आरोप है कि जमीन दलालों, बिल्डरों और अधिकारियों के कथित गठजोड़ के जरिए रिम्स की करोड़ों रुपये की जमीन पर अवैध कब्जा कर अपार्टमेंट का निर्माण कराया गया।
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