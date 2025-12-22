Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़rims land illegal construction case acb will enquiry order Jharkhand high court all updates
RIMS की जमीन पर हुए अवैध निर्माण की जांच ACB को, HC बोला- जरूरत पड़ी तो...

RIMS की जमीन पर हुए अवैध निर्माण की जांच ACB को, HC बोला- जरूरत पड़ी तो...

संक्षेप:

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एसीबी को एफआईआर दर्ज कर राजस्व, अंचल, नगर निगम और रेरा सहित सभी संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करने को कहा है।

Dec 22, 2025 09:46 am ISTUtkarsh Gaharwar हिन्दुस्तान, रांची
share Share
Follow Us on

झारखंड हाईकोर्ट ने रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान(रिम्स) की जमीन पर दशकों से हो रहे अवैध निर्माण और गंभीर प्रशासनिक गड़बड़ियों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने रिम्स के लिए वर्ष 1964-65 में अधिग्रहित भूमि पर अवैध रूप से निर्माण की अनुमति देने में शामिल नगर निकाय और नियामक अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से आपराधिक जांच कराने का आदेश दिया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने एसीबी को एफआईआर दर्ज कर राजस्व, अंचल, नगर निगम और रेरा सहित सभी संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच करने को कहा है। साथ ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर सीबीआई जांच का आदेश भी दिया जा सकता है। अगली सुनवाई छह जनवरी को होगी।

अतिक्रमण हटाने का आदेश बरकरार

अदालत ने तीन दिसंबर को 72 घंटे के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था, कहा कि अधिग्रहित भूमि पर किसी भी तरह का निजी स्वामित्व मान्य नहीं हो सकता।

1964-65 में अधिग्रहण, फिर भी अवैध निर्माण

हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रिम्स की स्थापना के लिए वर्ष 1964-65 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत जमीन अधिग्रहित की गई थी। मुआवजे का भी भुगतान हो चुका था और भूमि पूर्ण रूप से राज्य में निहित हो गई थी। इसके बावजूद वर्षों तक अवैध पंजीकरण, म्यूटेशन, रेंट रसीद, नॉन-एन्कम्ब्रेंस सर्टिफिकेट, भवन नक्शा स्वीकृति और यहां तक कि रेरा से अनुमतियां दी गईं, जिससे रिम्स परिसर में बड़े पैमाने पर निर्माण हो गया।

पीआईएल के बाद उजागर हुआ अतिक्रमण

यह मामला वर्ष 2018 से लंबित जनहित याचिका के दौरान सामने आया। हाईकोर्ट के निर्देश पर झालसा की सदस्य सचिव कुमारी रंजना आस्थाना ने जांच कर रिम्स परिसर में लगभग सात एकड़ भूमि पर अतिक्रमण की पुष्टि की। रिपोर्ट में बताया गया कि मंदिर, दुकानें, बहुमंजिला आवासीय भवन, अपार्टमेंट, झोपड़ी, पार्क व व्यावसायिक प्रतिष्ठान तक बना दिए गए हैं। कोर्ट ने माना कि इससे अस्पताल की सेवाएं प्रभावित हुईं। विशेषकर गर्ल्स हॉस्टल के पास सुरक्षा और स्वच्छता को खतरा पैदा हुआ।

मुआवजे का भुगतान जनता के पैसों से नहीं

अदालत ने कहा कि प्रभावित निवासियों को मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन यह राशि सरकारी खजाने से नहीं, बल्कि दोषी अधिकारियों और बिल्डरों से वसूली जाएगी। अदालत ने बिना जांच-पड़ताल के सरकारी जमीन पर बैंक ऋण स्वीकृत करने वाले बैंकों और अतिक्रमण के बावजूद चुप रहे रिम्स प्रबंधन पर भी नाराजगी जताई और आंतरिक जांच के निर्देश दिए हैं।

सुप्रीम कोर्ट का हवाला

कोर्ट ने 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24(2) का हवाला देकर अधिग्रहण समाप्त होने की दलील भी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के फैसले इंदौर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाम मनोहरलाल का हवाला देते हुए कहा गया कि जब मुआवजा दिया जा चुका हो तो अधिग्रहण समाप्त नहीं माना जा सकता।

स्वामित्व के दावे खारिज

प्रार्थियों ने 1932 के खतियान, 2019 तक की रेंट रसीद, बिक्री विलेख, नक्शा स्वीकृति और सीएनटी अनुमति के आधार पर स्वामित्व का दावा किया, लेकिन अदालत ने मूल अधिग्रहण अभिलेखों की जांच के बाद स्पष्ट किया कि मुआवजा भुगतान के बाद कोई भी राजस्व या नगर निकाय जमीन पर अधिकार नहीं दे सकता।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Jharkhand News Ranchi News Jharkhand High Court
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।