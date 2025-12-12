RIMS की 10 एकड़ जमीन पर चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने नहीं दी राहत

संक्षेप: रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इसके लिए दायर एक दर्जन से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रहेगा। हाईकोर्ट ने गुरुवार को अतिक्रमण हटाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और इसके लिए दायर एक दर्जन से अधिक याचिकाओं को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने कहा कि यह अभियान नहीं रुकेगा और बिना किसी दस्तावेज के माध्यम से हस्तक्षेप याचिका दायर कर दस्तावेज बाद में देने के तर्क पर अतिक्रमण हटाने पर रोक नहीं लगायी जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अदालत ने जिला प्रशासन को अतिक्रमण मुक्त कार्रवाई जारी रखने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 15 दिसंबर को कैलाश कोठी के मामले पर विस्तृत सुनवाई की जाएगी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान रांची के उपायुक्त, एसएसपी और बड़गाईं के अंचलाधिकारी दस्तावेज के साथ मौजूद थे। कोर्ट ने उनसे रिम्स परिसर के अतिक्रमण पर सवाल किया।

बकरी बाजार और जालान रोड से हटा अतिक्रमण रांची। रांची नगर निगम की ओर से गुरुवार को अपर बाजार के बकरी बाजार व आसपास के इलाकों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। निगम की इन्फोर्समेंट टीम की ओर से बकरी बाजार, जालान रोड, निगम धर्मशाला एवं इसके आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाया गया। इस क्रम में टीम ने बांस-बल्ली से तैयार कई अस्थायी संरचना एवं झुग्गी-झोपड़ी को ध्वस्त किया। इस क्रम में ठेला, खोमचा, काउंटर, टेबुल-कुर्सी भी जब्त किया गया। अवैध कब्जा हटाने के बाद निगम की ओर से वेंडरों और दुकानदारों को फिर से दुकान लगाने व अस्थायी संरचना तैयार करने पर सख्त कार्रवाई को चेताया गया। बताया गया कि शहर के निगम की जमीन पर किसी भी तरह से अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई जारी रहेगी। निगम की ओर से शहर को व्यवस्थित बनाए रखने व सफाई में सहयोग का आह्वान किया गया है।