झरिया में अचानक 2 दर्जन घरों में आई दरार, इलाके में मचा हड़कंप; प्रशासन ने दिया घर छोड़ने का निर्देश
झरिया-धनबाद मार्ग से 150 मीटर दूर धर्म नगर चौथाई कुल्ही में बुधवार को अचानक भू-धंसान की आहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक दर्जन पक्के घरों की दीवार और फर्श में बड़ी-बड़ी दरारें उभर आईं, जिससे लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। प्रशासन ने सुरक्षित जगह जाने का निर्देश दिया है।
झरिया-धनबाद मार्ग से 150 मीटर दूर धर्म नगर चौथाई कुल्ही में बुधवार को अचानक भू-धंसान की आहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक दर्जन पक्के घरों की दीवार और फर्श में बड़ी-बड़ी दरारें उभर आईं, जिससे लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दिया है।
इस मामले पर पीड़ित सुनील राय, महेंद्र गोप और सलीम सिद्दीकी ने बताया कि मंगलवार की रात अचानक जमीन में तेज कंपन महसूस हुआ। लोगों को लगा कि भूकंप आया है। सुबह में जब नींद खुली तो मंजर खौफनाक था। कमरे की दीवारें फट चुकी थीं। फर्श धंस गया था और दरवाजों के चौखट उखड़ कर बाहर आ गए थे। स्थानीय निवासी महेंद्र गोप के अनुसार बीते दो-तीन दिनों से जमीन में हल्की दरारें दिख रही थीं, जिसे सामान्य समझ कर नजरअंदाज किया गया, जो बुधवार को विकराल रूप ले बैठीं।
प्रभावित हुए ये परिवार
भू-धंसान की चपेट में मुख्य रूप से सुनील कुमार राय, महेंद्र गोप, प्रदीप गोप, कैलाश गोप, सलीम सिद्दीकी, राजू खान और गायत्री देवी के परिवार आए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने आसपास के 32 घरों को भी चिह्नित किया है, जहां भविष्य में खतरा मंडरा सकता है।
मुआयना करने पहुंचा प्रशासनिक अमला
घटना की सूचना मिलते ही धनबाद के महापौर संजीव कुमार सिंह, झरिया विधायक रागिनी सिंह, बस्ताकोला क्षेत्र-9 के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार गायकवाड़, परियोजना पदाधिकारी केके सिंह, क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी अजय सिंह और झरिया सीओ मनोज कुमार, पुलिस निरीक्षक शशि रंजन कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। देर शाम माइंस रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और प्रभावित क्षेत्र की जांच की। लोगों ने मेयर और विधायक से तत्काल सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की मांग की। विधायक और मेयर ने जीएम व अन्य अधिकारियों को तत्काल उचित और सम्मानजनक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जानमाल की क्षति नहीं होनी चाहिए।
बेलगड़िया में पुनर्वास की व्यवस्था
विधायक और मेयर की पहल पर पीड़ित परिवारों को फिलहाल बेलगड़िया स्थित 31 नंबर ब्लॉक में रहने के लिए जगह आवंटित की गई है। प्रशासन ने पीड़ितों को उनके सामान के साथ वहां ले जाने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था की, लेकिन लोगों ने बेलगड़िया जाने से इनकार कर दिया। फिलहाल दस परिवारों की शिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है। अन्य लोगों को भी चिह्नित किया जा रहा है। इधर, बीसीसीएल के अधिकारी वाहन लेकर जब शिफ्टिंग के लिए पहुंचे तो लोगों ने बेलगड़िया जाने से साफ इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि बेलगड़िया रहने लायक नहीं है। करमाटांड़ में प्रबंधन आवास दे, जबकि बीसीसीएल का कहना है कर्माटांड़ में आवास नहीं है। यह जानकारी जीएम ने झरिया सीओ और प्रशासन को दी है। इस बाबत भाजपा नेता राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि बीसीसीएल झरिया का अस्तित्व खत्म करने की साजिश रच रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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