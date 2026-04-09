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झरिया में अचानक 2 दर्जन घरों में आई दरार, इलाके में मचा हड़कंप; प्रशासन ने दिया घर छोड़ने का निर्देश

Apr 09, 2026 09:21 am ISTMohammad Azam हिन्दुस्तान, झरिया
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झरिया-धनबाद मार्ग से 150 मीटर दूर धर्म नगर चौथाई कुल्ही में बुधवार को अचानक भू-धंसान की आहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक दर्जन पक्के घरों की दीवार और फर्श में बड़ी-बड़ी दरारें उभर आईं, जिससे लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। प्रशासन ने सुरक्षित जगह जाने का निर्देश दिया है।

झरिया में अचानक 2 दर्जन घरों में आई दरार, इलाके में मचा हड़कंप; प्रशासन ने दिया घर छोड़ने का निर्देश

झरिया-धनबाद मार्ग से 150 मीटर दूर धर्म नगर चौथाई कुल्ही में बुधवार को अचानक भू-धंसान की आहट से पूरे इलाके में दहशत फैल गई। एक दर्जन पक्के घरों की दीवार और फर्श में बड़ी-बड़ी दरारें उभर आईं, जिससे लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को तत्काल सुरक्षित जगहों पर जाने का निर्देश दिया है।

इस मामले पर पीड़ित सुनील राय, महेंद्र गोप और सलीम सिद्दीकी ने बताया कि मंगलवार की रात अचानक जमीन में तेज कंपन महसूस हुआ। लोगों को लगा कि भूकंप आया है। सुबह में जब नींद खुली तो मंजर खौफनाक था। कमरे की दीवारें फट चुकी थीं। फर्श धंस गया था और दरवाजों के चौखट उखड़ कर बाहर आ गए थे। स्थानीय निवासी महेंद्र गोप के अनुसार बीते दो-तीन दिनों से जमीन में हल्की दरारें दिख रही थीं, जिसे सामान्य समझ कर नजरअंदाज किया गया, जो बुधवार को विकराल रूप ले बैठीं।

प्रभावित हुए ये परिवार

भू-धंसान की चपेट में मुख्य रूप से सुनील कुमार राय, महेंद्र गोप, प्रदीप गोप, कैलाश गोप, सलीम सिद्दीकी, राजू खान और गायत्री देवी के परिवार आए हैं। इसके अलावा प्रशासन ने आसपास के 32 घरों को भी चिह्नित किया है, जहां भविष्य में खतरा मंडरा सकता है।

मुआयना करने पहुंचा प्रशासनिक अमला

घटना की सूचना मिलते ही धनबाद के महापौर संजीव कुमार सिंह, झरिया विधायक रागिनी सिंह, बस्ताकोला क्षेत्र-9 के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार गायकवाड़, परियोजना पदाधिकारी केके सिंह, क्षेत्रीय सुरक्षा पदाधिकारी अजय सिंह और झरिया सीओ मनोज कुमार, पुलिस निरीक्षक शशि रंजन कुमार दल-बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों से बात की और स्थिति का जायजा लिया। देर शाम माइंस रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची और प्रभावित क्षेत्र की जांच की। लोगों ने मेयर और विधायक से तत्काल सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की मांग की। विधायक और मेयर ने जीएम व अन्य अधिकारियों को तत्काल उचित और सम्मानजनक व्यवस्था करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि जानमाल की क्षति नहीं होनी चाहिए।

बेलगड़िया में पुनर्वास की व्यवस्था

विधायक और मेयर की पहल पर पीड़ित परिवारों को फिलहाल बेलगड़िया स्थित 31 नंबर ब्लॉक में रहने के लिए जगह आवंटित की गई है। प्रशासन ने पीड़ितों को उनके सामान के साथ वहां ले जाने के लिए वाहनों की भी व्यवस्था की, लेकिन लोगों ने बेलगड़िया जाने से इनकार कर दिया। फिलहाल दस परिवारों की शिफ्टिंग की व्यवस्था की गई है। अन्य लोगों को भी चिह्नित किया जा रहा है। इधर, बीसीसीएल के अधिकारी वाहन लेकर जब शिफ्टिंग के लिए पहुंचे तो लोगों ने बेलगड़िया जाने से साफ इनकार कर दिया। लोगों का कहना है कि बेलगड़िया रहने लायक नहीं है। करमाटांड़ में प्रबंधन आवास दे, जबकि बीसीसीएल का कहना है कर्माटांड़ में आवास नहीं है। यह जानकारी जीएम ने झरिया सीओ और प्रशासन को दी है। इस बाबत भाजपा नेता राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि बीसीसीएल झरिया का अस्तित्व खत्म करने की साजिश रच रही है।

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संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


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आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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