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प्रिंस खान और गोपी खान में खटपट, अपना गिरोह खड़ा कर रहा है गोपी; सैफ ने किए चौंकाने वाले खुलासे

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, धनबाद
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झारखंड के वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी से साथ छूटने के बाद उसे दोहरा झटका लगा है। प्रिंस से अलग गोपी खान अपना गिरोह खड़ा कर रहा है। पुलिस को सैफी से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रिंस खान का अपने बड़े भाई गोपी खान से भी खटपट चल रहा है।

प्रिंस खान और गोपी खान में खटपट, अपना गिरोह खड़ा कर रहा है गोपी; सैफ ने किए चौंकाने वाले खुलासे

झारखंड के वासेपुर के कुख्यात प्रिंस खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी से साथ छूटने के बाद उसे दोहरा झटका लगा है। प्रिंस से अलग गोपी खान अपना गिरोह खड़ा कर रहा है। पुलिस को सैफी से जो जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रिंस खान का अपने बड़े भाई गोपी खान से भी खटपट चल रहा है।

प्रिंस का बड़ा भाई है गोपी

दोनों के रिश्तों में खटास की खबरों की पुष्टि पुलिस ने अन्य माध्यमों से भी की है। रंगदारी वसूली में आई गिरावट के कारण दोनों के बीच पैसा हुए विवाद गहरा गए हैं। धनबाद से फरार होने के बाद प्रिंस खान ने अपने बड़े भाई गोपी खान को बड़े सरकार के मनगढंत उपाधि दे रखी थी। गोपी खान और प्रिंस खान ने कई सालों तक यूएई में अलग-अलग जगहों पर छिपकर रंगदारी उद्योग को धार दी। सहयोग देकर सैफी ने गैंग को तकनीकी रूप से दक्ष बनाया। इस बीच पहले गोपी खान और फिर प्रिंस खान ने अपनी-अपनी पत्नियों को दुबई बुला लिया। रिश्ते की एक साली को भी दुबई बुलाकर प्रिंस ने उससे भी निकाह किया। अब उसकी दो-दो पत्नियां यूएई में रह रही हैं।

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गोपी खान भी इनामी अपराधी

पुलिस की लगातार कार्रवाई से प्रिंस खान का गुट बिखर गया। पहले सैफी खुद पुलिस गिरफ्त में आया और अब भाई गोपी ने दूरी बना कर प्रिंस खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गोपी खान भी धनबाद पुलिस का इनामी अपराधी है। उसके खिलाफ 40 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए के इनाम का प्रस्ताव झारखंड सरकार को भेजा गया था। दुबई में रहते गोपी खान का कई कांडों में नाम आया, हालांकि गोपी खान शुरू से प्रिंस खान के कंधे पर रखकर ही बंदूक चलाते रहा है। उसका कोई वीडियो या रंगदारी मांगने का ऑडियो वायरल नहीं हुआ।

गोपी खान का विदेश भागने से पूर्व धनबाद में लंबा आपराधिक इतिहास भी रहा है। वासेपुर छोड़ने से पहले मनोज सहित दो लोगों के डबल मर्डर सहित कई मर्डर केस में उसका नाम सामने आया था। फरारी के बाद महताब आलम उर्फ नन्हे और जमीन करोबारी शहाबुद्दीन सहित रिकवरी एजेंट उपेंद्र की हत्या में भी गोपी को आरोपी बनाया गया।

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दुबई में साला अरशद भी साथ में रह रहा

वीजा समाप्त होने के बाद कई महीनों तक गोपी खान और प्रिंस खान यूएई में भूमिगत रहे। इस बीच प्रिंस खान नौकरानी की मदद से पाकिस्तान भाग गया। हालांकि गोपी अभी भी छिप-छिपाकर यूएई में ही रह रहा है। प्रिंस के खिलाफ पुलिस की कूटनीतिक प्रयासों के बीच गोपी खान ने गिरोह की कमान संभाली थी। अब प्रिंस खान से अलग होकर गोपी खान लोगों से रंगदारी वसूलने के प्रयास में है। रंगदारी वसूली में आई गिरावट और प्रिंस से खटास के बीच गोपी खान की माली हालत बिगड़ रही है।

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कोर्ट ने प्रिंस के गुर्गे सैफी का मांगा आपराधिक इतिहास

मटकुरिया स्थित टायर शोरूम पर रंगदारी के लिए फायरिंग के तीन वर्ष पुराने मामले में प्रिंस खान के करीबी सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में सैफी के अधिवक्ता शहनवाज ने दलील दी। एपीपी ने सैफी की जमानत याचिका का विरोध किया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बीके लाल की अदालत ने सैफी का आपराधिक इतिहास पुलिस से मांगा। मामले में छह मई को सैफी को रिमांड किया गया है।

Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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