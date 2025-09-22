भाई की हत्या का बदला! रांची में युवक को घर बुला पिलाई शराब; हत्या कर जला दिया शव

रांची में बीते दिनों दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहां एक युवक ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए युवक को घर बुलाया और खूब शराब पिलाकर उसे मार डाला। इसके बाद शव को जला दिया।

बीते दिनों रांची में एक दर्दनका घटना सामने आई थी। यहां एक युवक की हत्या कर शव को जला दिया गया था। अब रांची एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टोनको में प्रशांत कुमार नामक युवक के मिले अधजले शव का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। भाई की हत्या में शामिल होने के शक में राहुल राय ने प्रशांत की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। इसमें एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 19 सितंबर को टोनको खदान तालाब के पास प्रशांत का शव मिला था। इसके गठित की गई टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से आरोपी राहुल को पटेलनगर स्थित उसके घर से पकड़ लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खून लगे पत्थर को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों राहुल ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शक में प्रशांत की हत्या की है।