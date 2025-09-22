revenge of brothers murder in ranchi friend killed friend after drinking liquour भाई की हत्या का बदला! रांची में युवक को घर बुला पिलाई शराब; हत्या कर जला दिया शव, Jharkhand Hindi News - Hindustan
भाई की हत्या का बदला! रांची में युवक को घर बुला पिलाई शराब; हत्या कर जला दिया शव

रांची में बीते दिनों दर्दनाक घटना सामने आई थी। यहां एक युवक ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए युवक को घर बुलाया और खूब शराब पिलाकर उसे मार डाला। इसके बाद शव को जला दिया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीMon, 22 Sep 2025 07:25 AM
बीते दिनों रांची में एक दर्दनका घटना सामने आई थी। यहां एक युवक की हत्या कर शव को जला दिया गया था। अब रांची एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के टोनको में प्रशांत कुमार नामक युवक के मिले अधजले शव का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। भाई की हत्या में शामिल होने के शक में राहुल राय ने प्रशांत की पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। इसमें एयरपोर्ट पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है।

इस मामले की जानकारी देते हुए रांची के सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि 19 सितंबर को टोनको खदान तालाब के पास प्रशांत का शव मिला था। इसके गठित की गई टीम ने टेक्निकल सेल की मदद से आरोपी राहुल को पटेलनगर स्थित उसके घर से पकड़ लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल खून लगे पत्थर को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने बताया कि बीते दिनों राहुल ने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए शक में प्रशांत की हत्या की है।

घर से ले गया था प्रशांत को

राहुल के भाई की कुछ साल पहले हत्या हो गई थी। राहुल के भाई के साथ प्रशांत कुमार की जान-पहचान थी। इसलिए उसे शक था कि प्रशांत ने ही उसके भाई की हत्या कर दी है। राहुल समेत अन्य प्रशांत को 18 सितंबर की रात घर से बुलाकर साथ ले गए। सभी ने मिलकर खूब शराब का सेवन किया। इसी बीच राहुल ने प्लान के तहत प्रशांत पर हमला कर दिया। इस हमले में राहुल ने प्रशांत के सिर को पत्थरों से कूंच डाला। प्रशांत का सिर कूंचने के बाद राहुल ने शव की पहचान छिपाने के लिए उसके शव को पेट्रोल डालकर जला दिया। प्रशांत की हत्या के अगले दिन उसका शव मिला। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो देखा कि प्रशांत का शव आधा जला हुआ था। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि प्रशांत की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके दोस्त राहुल ने भाई की मौत का बदला लेने के लिए शक में की थी।