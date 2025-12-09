झारखंड में रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 51 लाख रुपए की ठगी, विधानसभा में भाजपा विधायक ने उठाया मुद्दा
पुलिस अधिकारी ने बताया कि, 'पीड़ित ने 3 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके अनुसार साइबर अपराधियों ने उन्हें फोन कर दावा किया कि उनके नाम से जुड़े एक नए बैंक अकाउंट में 6.2 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन पकड़ा गया है।'
झारखंड के कोडरमा जिले में एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 51 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट करते हुए इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस ने मंगलवार को इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि 62 साल के एक रिटायर्ड बैंक अधिकारी के साथ डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के जरिए 51 लाख रुपए की ठगी की गई। पीड़ित की पहचान कोडरमा शहर के रहने वाले सुरेश प्रसाद गुप्ता के रूप में हुई है। यह मामला मंगलवार को तब सामने आया जब भाजपा विधायक नीरा यादव ने इसे राज्य विधानसभा में उठाया।
कोडरमा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज विकास पासवान ने बताया, 'पीड़ित ने 3 दिसंबर को शिकायत दर्ज कराई, जिसके अनुसार साइबर अपराधियों ने 2 दिसंबर को उन्हें फोन किया और दावा किया कि उनके नाम से जुड़े एक नए बैंक अकाउंट में 6.2 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन पकड़ा गया है।'
इसके बाद, धोखेबाजों ने गुप्ता और उनकी पत्नी को अपनी सभी वित्तीय विवरण की जानकारी बताने के लिए मजबूर किया। अधिकारी ने बताया कि जब उन्होंने हिचकिचाहट दिखाई, तो बदमाशों ने उन्हें वारंट जारी करने और तुरंत गिरफ्तार करने की धमकी दी।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आरोपियों से मिली धमकी से बुजुर्ग कपल डर गया और पुलिस केस में फंसने के डर से उन्होंने RTGS के जरिए आरोपियों के खाते में कुल 51 लाख रुपए मध्य प्रदेश में स्थित एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। इस मामले में पुलिस ने IT एक्ट और BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।