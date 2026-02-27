दुमका में अभिषेक चौरसिया तो कोडरमा में साजिद ने मारी बाजी; झारखंड में नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित
नगर निगम चुनाव में राजनीतिक दलों के चुनावी चिन्हों पर चुनाव नहीं लड़ा गया, लेकिन उम्मीदवारों को राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त है। चुनाव 23 फरवरी को हुए थे, जिसमें कुल 43 लाख मतदाताओं में से 63 प्रतिशत से अधिक ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था।
झारखंड नगर निकाय चुनाव के कई जिलों के परिणाम की शुक्रवार को घोषणा कर दी गई। दुमका नगर परिषद के चुनाव में झामुमो के कार्यकर्ता रहे अभिषेक चौरसिया ने दो पूर्व नगर परिषद अध्यक्षों को पछाड़ कर अध्यक्ष पद पर जीत दर्ज की। नगर परिषद के घोषित चुनाव परिणाम के अनुसार अभिषेक चौरसिया अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजय कुमार झा को 667 मतों के अंतर से हराकर निर्वाचित घोषित किए गए। अभिषेक को कुल 6781 मत प्राप्त हुए। जबकि दूसरे स्थान पर अजय कुमार झा रहे, जिन्हें 6114 मतों से ही संतोष करना पड़ना पड़ा। वह नगर परिषद की पूर्व अध्यक्ष श्वेता झा के पति हैं।
कोडरमा जिले में कोडरमा नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में साजिद हुसैन निर्वाचित घोषित हुए। उन्होंने राजेश कुमार सिंह को 1195 मतों से पराजित किया। जबकि भाजपा समर्थित प्रत्याशी कांति देवी तीसरे स्थान पर रहीं। यहां साजिद हुसैन को 3863, राजेश कुमार सिंह को 2668 और कांति देवी को 2158 वोट मिले।
हजारीबाग में एक हिंदी अखबार के पत्रकार अरविंद राणा ने नगर निगम के महापौर पद के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रतिद्वंद्वी सरफराज को शिकस्त दी।
राजधानी रांची में भाजपा समर्थित महापौर उम्मीदवार रोशनी खलखो ने कांग्रेस समर्थित रमा खलखो को 14309 वोट से मात दे दी।
उधर साहिबगंज नगर परिषद अध्यक्ष पद पर झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थित रामनाथ पासवान उर्फ छोटू पासवान विजय हुए।
झुमरी तिलैया नगर परिषद में रमेश हर्षधर 729 मतों से विजयी रहे। रमेश हर्षधर को कुल 6972 मत मिले, दूसरे स्थान पर रहे राजेन्द्र जयसवाल को 6243 मत मिले।
वहीं डोमचांच नगर अध्यक्ष प्रत्याशी उमेश वर्मा ने 925 वोट से निकटतम प्रतिद्वंदी पप्पू मेहता को हराया।
उधर पलामू जिले की छतरपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में बहुकोणीय मुकाबला हुआ, जो कि अंततः एकतरफा जनादेश में बदल गया। आधिकारिक मतगणना के अनुसार अरविंद गुप्ता उर्फ चुनमुन ने 5293 मत प्राप्त कर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वियों को पीछे छोड़ते हुए निर्णायक जीत दर्ज की।
जबकि कोडरमा में सभी वार्डों के नतीजे भी घोषित कर दिए गए। वार्ड 1 से सचिन कुमार, वार्ड 2 से रफत शाहीन, वार्ड 3 से रजिया खातून, वार्ड 4 से गुंजा कुमारी, वार्ड 5 से अहमद रजा, वार्ड 6 से रेणु देवी, वार्ड 7 से शाहिद हुसैन, वार्ड 8 से सीमा कुमारी, वार्ड 9 से रंजीत राम, वार्ड 10 से रिया राज, वार्ड 11 से सोनी देवी, वार्ड 12 से रंजीत कुमार, वार्ड 14 से अजीत बरनवाल और वार्ड 15 से सुप्रिया देवी विजयी घोषित किए गए हैं। वार्ड 13 से नारायण यादव पहले ही निर्विरोध निर्वाचित किए जा चुके हैं।
48 शहरी निकाय के लिए हुए थे चुनाव
राज्य के 48 शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) में महापौर और अध्यक्ष के पदों के लिए तथा नौ नगर निगमों, 20 नगर परिषदों और 19 नगर पंचायतों के 1,042 वार्डों में पार्षदों के पदों के लिए चुनाव हुए। झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों में 1,087 वार्ड हैं, लेकिन 1,042 वार्डों में चुनाव हुए, क्योंकि 41 पार्षद निर्विरोध चुने गए। नामांकन प्राप्त न होने के कारण तीन वार्ड रिक्त रह गए, जबकि मानगो नगर निगम के एक वार्ड में एक उम्मीदवार की मृत्यु के बाद मतदान रद्द कर दिया गया।
महापौर और अध्यक्ष के पदों के लिए 235 महिलाओं सहित कुल 562 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि वार्ड पार्षदों के पदों के लिए 2,727 महिलाओं सहित 5,562 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव
सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।
इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।
सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।