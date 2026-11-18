खाना परोसने में 15 मिनट की देरी पर ले ली जान, रांची के रेस्तरां में हैरान करने वाली वारदात
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां चाकू से लगी चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हमले में इस्तेमाल किया गया खून से सना हथियार और आरोपी के कपड़े जब्त कर लिए हैं।
झारखंड की राजधानी रांची में खाना परोसने में देरी को लेकर हुए विवाद के बाद रेस्तरां के एक कर्मचारी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने वारदात की जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना मंगलवार रात करीब नौ बजकर 40 मिनट पर धुर्वा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जेपी मार्केट स्थित एक रेस्तरां में हुई। जिसके बाद कर्मचारी पर हमला करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि मृतक की पहचान राज्य के गिरिडीह जिले के तिसरी निवासी अजय कुमार दास (36) के रूप में हुई है।
रांची (नगर) के पुलिस अधीक्षक पारस राणा ने वारदात के बारे बात करते हुए संवाददाताओं से कहा, 'घटना के बाद मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान उसने अपराध कबूल कर लिया और जांचकर्ताओं को बताया कि उसने खाना ऑर्डर किया था, लेकिन कर्मचारियों ने उसे परोसने में करीब 15 मिनट की देरी कर दी। इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हुआ और गुस्से में आकर उसने कर्मचारी की गर्दन पर चाकू से हमला कर दिया।'
पुलिस ने जब्त किया वारदात में इस्तेमाल हथियार
पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां चोटों के कारण उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने हमले में कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया खून से सना चाकू और आरोपी के कपड़े जब्त कर लिए हैं। उन्होंने बताया कि जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ धुर्वा थाने में एक मामला लंबित है। हालांकि फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पहचान उजागर नहीं की है।
NTPC के टंडवा संयंत्र में हादसा, 3 मजदूरों की मौत
उधर प्रदेश के चतरा जिले में एनटीपीसी के टंडवा संयंत्र में बुधवार को कन्वेयर बेल्ट के निर्माण के दौरान हुए हादसे में कम से कम तीन श्रमिकों की मौत हो गई और दो घायल हो गए।
पुलिस बोली- हम सभी जरूरी कदम उठा रहे
चतरा के पुलिस अधीक्षक अनीमेष नैथानी ने हादसे को लेकर बताया कि टंडवा स्थित नॉर्थ करणपुरा सुपर थर्मल पावर परियोजना (NKSTPP) में हुए हादसे में तीन श्रमिकों की मौत हो गई और दो घायल हो गए। नैथानी ने कहा कि निर्माण कार्य एक आउटसोर्स कंपनी द्वारा कराया जा रहा था। एनटीपीसी ने भी घटना की पुष्टि की है और बताया है कि दोनों घायलों का इलाज किया जा रहा है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है और आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
कंपनी ने हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया
इस बारे में एक बयान जारी करते हुए एनटीपीसी ने बताया, 'टंडवा स्थित NKSTPP में हुए दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में सिंप्लेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड और थिसेनक्रुप में कार्यरत तीन श्रमिकों की मौत हो गई तथा दो श्रमिक घायल हो गए।' बयान में आगे कहा गया, 'एनटीपीसी परिवार इस दुखद घटना से बेहद व्यथित है। इस कठिन समय में एनटीपीसी सभी प्रभावित परिवारों के साथ खड़ा है और उन्हें हरसंभव सहायता एवं सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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