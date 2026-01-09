झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण सूची जारी; रांची में ST, धनबाद में सामान्य वर्ग का होगा मेयर

संक्षेप: लातेहार नगर पंचायत को अनुसूचित जनजाति, कोडरमा नगर पंचायत को सामान्य, डोमचांच नगर पंचायत को पिछड़ा वर्ग 2, बड़कीसरैया नगर पंचायत को सामान्य महिला, धनवार नगर पंचायत को सामान्य, महागामा नगर पंचायत को अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित किया गया है।

झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए शुक्रवार को मेयर, उपमेयर, नगर परिषद और नगर पंचायत अध्यक्ष पदों के आरक्षण से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। इसके अंतर्गत सभी नगरीय निकायों के लिए आरक्षित मेयर (महापौर) के पद की सूची जारी कर दी गई। कुल 46 नगरीय निकायों में चुनाव को लेकर मेयर या महापौर के आरक्षण की सूची जारी की गई है।

आयोग की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मानगो नगर निगम को सामान्य महिला आरक्षित सीट घोषित किया गया है, जबकि आदित्यपुर नगर निगम की सीट को अनुसूचित जनजाति आरक्षित घोषित किया गया है। जुगसलाई नगर परिषद के महापौर पद को भी सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित किया गया है। इस घोषणा के बाद लगभग तय हो गया है कि चुनाव मार्च तक होगा।

तय सीट के अनुसार, मेदिनीनगर नगर निगम को महिला (सामान्य), हजारीबाग नगर निगम को अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, गिरिडीह नगर निगम को अनुसूचित जाति, देवघर नगर निगम को अनारक्षित, चास नगर निगम को अनारक्षित घोषित किया गया है। इसी तरह गढ़वा नगर परिषद को अनारक्षित, विश्रामपुर नगर परिषद को महिला (सामान्य), चतरा नगर परिषद को सामान्य, झुमरीतलैया नगर परिषद को पिछड़ा वर्ग 2, मधुपुर नगर परिषद को अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 (महिला), गोड्डा नगर परिषद को अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1, साहेबगंज नगर परिषद को अनुसूचित जाति, पाकुड़ नगर परिषद को सामान्य (महिला), दुमका नगर परिषद को सामान्य, मिहिजाम नगर परिषद को सामान्य (महिला), चिरकुंडा नगर परिषद को सामान्य (महिला), फुसरो नगर परिषद को अनुसूचित जाति (महिला) और रामगढ़ को अनुसूचित जनजाति (महिला) के लिए आरक्षित किया गया है।