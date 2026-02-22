आउटसोर्सिंग में भी लागू होगा आरक्षण, झारखंड वित्त मंत्री का ऐलान
विधायक ने सवाल उठाते हुए एक ही प्रकार का कार्य करने के बावजूद नियमित और संविदा कर्मियों के वेतन में बड़ा अंतर है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बन रही है। अब आउटसोर्सिंग में भी सरकार आरक्षण लागू करने जा रही है।
झारखंड में बजट सत्र के चौथे दिन शनिवार को विधानसभा में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों से जुड़े मुद्दों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। विधायक जनार्दन पासवान ने तारांकित प्रश्न के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर खींचा और कहा कि आउटसोर्सिंग व्यवस्था के तहत कार्यरत कर्मियों को अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक ही प्रकार का कार्य करने के बावजूद नियमित और संविदा कर्मियों के वेतन में बड़ा अंतर है, जिससे कर्मचारियों में असंतोष की स्थिति बन रही है। अब आउटसोर्सिंग में भी सरकार आरक्षण लागू करने जा रही है।
क्या बोले वित्त मंत्री
इस पर संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जवाब देते हुए कहा कि अलग-अलग विभागों में खाली पदों को एक-दो सालों में भर पाना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। नियुक्ति प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है, जिसके कारण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार को संविदा या आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मियों की नियुक्ति करनी पड़ती है। उन्होंने स्वीकार किया कि कई मामलों में संविदा कर्मियों को निर्धारित मानदेय से कम भुगतान किए जाने की शिकायतें सरकार के संज्ञान में आई हैं।
कमीशन पर लगेगी रोक
मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार इस विषय को गंभीरता से देखेगी और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि तय राशि का कम से कम 80 प्रतिशत भाग सीधे कर्मियों को प्राप्त हो। उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों द्वारा अत्यधिक कमीशन लेने की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जाएगी और यह निर्धारित किया जाएगा कि कंपनियां प्रति कर्मी सीमित कमीशन ही रखें।
लागू होगा आरक्षण
इसके साथ ही मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाने वाली नियुक्तियों में आरक्षण नीति का पूरी तरह पालन किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि नियुक्तियां स्थानीय और स्थायी निवासियों को प्राथमिकता देते हुए की जाएं। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों को सुचारु रूप से चलाना है, साथ ही संविदा कर्मियों के हितों की रक्षा करना भी है। सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगी, ताकि कर्मचारियों को उचित पारिश्रमिक मिल सके और शोषण की स्थिति उत्पन्न न हो।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
विशेषज्ञता ( Area of Expertise )
पॉलिटिकल और क्राइम की खबरें
राजनीति से जुड़े लोगों के इंटरव्यू
क्राइम और वायरल खबरें
पॉलिटिकल एक्सप्लेनर