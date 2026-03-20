CM हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पड़े भारी, झारखंड कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पर ले लिया कठोर ऐक्शन
इस पत्र में उरांव ने पूर्व विधायक से कहा कि वर्तमान सरकार में कांग्रेस भी शामिल है और आपकी टिप्पणियों की वजह से गठबंधन में असहजता पैदा हो रही है। ऐसे में आपका यह कृत्य कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के पूर्व मंत्री और बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तीन वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने उन पर गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की। इस बारे में झारखंड प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने एक पत्र जारी करते हुए जानकारी दी। उरांव ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप वर्तमान गठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक पोस्ट करते रहते हैं, कल रात भी आपने यही किया।
आगे इस पत्र में उरांव ने पूर्व विधायक को बताया कि वर्तमान सरकार में कांग्रेस भी शामिल है और आपकी टिप्पणियों की वजह से गठबंधन में असहजता पैदा हो रही है। ऐसे में आपका यह कृत्य कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है, इसलिए आपको कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से 3 साल के लिए निष्कासित किया जाता है।
'फेसबुक लाइव आकर आपने आपत्तिजनक बातें कहीं'
पूर्व MLA व मंत्री योगेंद्र साव के नाम से संबोधित इस पत्र में प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष उरांव ने लिखा, 'झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के संज्ञान में है कि आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान गठबंधन सरकार एवं उसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करते रहते हैं। कल भी आपने फेसबुक लाइव वीडियो के माध्यम से सरकार के विरूद्ध आपत्तिजनक बयान दिया है।'
साव से कहा- आपका कृत्य गठबंधन के खिलाफ
पत्र में आगे लिखा गया, 'ज्ञात हो कि वर्तमान गठबंधन की सरकार में कांग्रेस पार्टी सम्मिलित है। आपके इस कृत्य से जहां एक ओर गठबंधन में असहजता उत्पन्न हुई है वहीं कांग्रेस पार्टी की छवि भी धूमिल हुई है। आपका यह कृत्य कांग्रेस पार्टी के अनुशासनात्मक नियम की धारा -04 (क) (ख) (ड) का उल्लंघन है, जिसका साक्ष्य आपके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ आपका वीडियो है।' अंत में उरांव ने लिखा, 'अतः प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के निर्णय के आलोक में आपको कांग्रेस की सदस्यता से 03 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है।'
गुरुवार को गिराया गया था पूर्व मंत्री साव का घर
बता दें कि हजारीबाग जिले में NTPC की कोयला खनन परियोजना के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव के घर को प्रशासन ने गुरुवार को ध्वस्त कर दिया था। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। जिसके बाद साव इस कदम से बेहद नाराज थे। इस मामले में उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने साजिश के तहत अपना घर गिराने का दावा किया था और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिम्मेदार बताया था।
सीएम सोरेन को लेकर कहा था- इनके पाप का घड़ा भरा
उन्होंने कहा था, ‘मेरे मकान को गिराने के पीछे माननीय मुख्यमंत्री का सीधा हाथ है। वह पहले से लगे हुए हैं कि किस तरह से पूरे राज्य में कांग्रेस को जमींदोज किया जाए। वह इसी काम में लगे हुए हैं। यह अबुआ सरकार है या गिरा हुआ सरकार है। यह गरीबों की सरकार नहीं है।' आगे उन्होंने कहा, 'यह काम हेमंत सोरेन खुद कर रहे हैं। उन्हें इस पापों की सजा मिलेगी, आने वाले दिनों ने जनता निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाएगी। यह सरकार निश्चित रूप से हटेगी, इसके पाप का घड़ा भर चुका है और इसका जाना तय है। जब हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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