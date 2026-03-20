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CM हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पड़े भारी, झारखंड कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पर ले लिया कठोर ऐक्शन

Mar 20, 2026 05:43 pm ISTSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, रांची, झारखंड
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इस पत्र में उरांव ने पूर्व विधायक से कहा कि वर्तमान सरकार में कांग्रेस भी शामिल है और आपकी टिप्पणियों की वजह से गठबंधन में असहजता पैदा हो रही है। ऐसे में आपका यह कृत्य कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है।

CM हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक बयान पड़े भारी, झारखंड कांग्रेस ने पूर्व मंत्री पर ले लिया कठोर ऐक्शन

झारखंड प्रदेश कांग्रेस ने राज्य के पूर्व मंत्री और बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें तीन वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी ने उन पर गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक टिप्पणियां करने का आरोप लगाते हुए यह कार्रवाई की। इस बारे में झारखंड प्रदेश कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव ने एक पत्र जारी करते हुए जानकारी दी। उरांव ने आरोप लगाते हुए कहा कि आप वर्तमान गठबंधन सरकार के मुखिया हेमंत सोरेन के खिलाफ लगातार आपत्तिजनक पोस्ट करते रहते हैं, कल रात भी आपने यही किया।

आगे इस पत्र में उरांव ने पूर्व विधायक को बताया कि वर्तमान सरकार में कांग्रेस भी शामिल है और आपकी टिप्पणियों की वजह से गठबंधन में असहजता पैदा हो रही है। ऐसे में आपका यह कृत्य कांग्रेस पार्टी के अनुशासन के खिलाफ है, इसलिए आपको कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से 3 साल के लिए निष्कासित किया जाता है।

'फेसबुक लाइव आकर आपने आपत्तिजनक बातें कहीं'

पूर्व MLA व मंत्री योगेंद्र साव के नाम से संबोधित इस पत्र में प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के अध्यक्ष उरांव ने लिखा, 'झारखंड प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के संज्ञान में है कि आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से वर्तमान गठबंधन सरकार एवं उसके मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के विरूद्ध आपत्तिजनक पोस्ट करते रहते हैं। कल भी आपने फेसबुक लाइव वीडियो के माध्यम से सरकार के विरूद्ध आपत्तिजनक बयान दिया है।'

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साव से कहा- आपका कृत्य गठबंधन के खिलाफ

पत्र में आगे लिखा गया, 'ज्ञात हो कि वर्तमान गठबंधन की सरकार में कांग्रेस पार्टी सम्मिलित है। आपके इस कृत्य से जहां एक ओर गठबंधन में असहजता उत्पन्न हुई है वहीं कांग्रेस पार्टी की छवि भी धूमिल हुई है। आपका यह कृत्य कांग्रेस पार्टी के अनुशासनात्मक नियम की धारा -04 (क) (ख) (ड) का उल्लंघन है, जिसका साक्ष्य आपके द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट किया हुआ आपका वीडियो है।' अंत में उरांव ने लिखा, 'अतः प्रदेश कांग्रेस अनुशासन समिति के निर्णय के आलोक में आपको कांग्रेस की सदस्यता से 03 वर्षों के लिए निष्कासित किया जाता है।'

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गुरुवार को गिराया गया था पूर्व मंत्री साव का घर

बता दें कि हजारीबाग जिले में NTPC की कोयला खनन परियोजना के लिए पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव के घर को प्रशासन ने गुरुवार को ध्वस्त कर दिया था। प्रशासन ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में इस कार्रवाई को अंजाम दिया था। जिसके बाद साव इस कदम से बेहद नाराज थे। इस मामले में उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने साजिश के तहत अपना घर गिराने का दावा किया था और इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिम्मेदार बताया था।

सीएम सोरेन को लेकर कहा था- इनके पाप का घड़ा भरा

उन्होंने कहा था, ‘मेरे मकान को गिराने के पीछे माननीय मुख्यमंत्री का सीधा हाथ है। वह पहले से लगे हुए हैं कि किस तरह से पूरे राज्य में कांग्रेस को जमींदोज किया जाए। वह इसी काम में लगे हुए हैं। यह अबुआ सरकार है या गिरा हुआ सरकार है। यह गरीबों की सरकार नहीं है।' आगे उन्होंने कहा, 'यह काम हेमंत सोरेन खुद कर रहे हैं। उन्हें इस पापों की सजा मिलेगी, आने वाले दिनों ने जनता निश्चित रूप से उन्हें सबक सिखाएगी। यह सरकार निश्चित रूप से हटेगी, इसके पाप का घड़ा भर चुका है और इसका जाना तय है। जब हम लोगों के साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता के साथ क्या होता होगा।'

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सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

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