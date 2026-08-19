रांची में आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट, जलभराव ने थामी शहर की रफ्तार
झारखंड की राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में भारी बारिश ने शहर की रफ्तार को थाम दिया। सोमवार की रात से लगातार 105.7 मिमी बारिश होने के कारण शहर के कई इलाकों में जलजमाव हो गया। मौसम विभाग ने बुधवार को भी रांची सहित चार जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है।
झारखंड की राजधानी रांची में सोमवार की देर रात से जारी बारिश से शहर के कई इलाकों और प्रमुख मार्गों में जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। लालपुर, रांची रेलवे स्टेशन, जेल चौक, बरियातू समेत कई प्रमुख सड़कों पर जलजमाव से लोग परेशान रहे। इस बीच कुछ इलाकों में निगम की क्यूआरटी टीम पहुंच कर नालों की सफाई की। लेकिन, यह नाकाफी दिखी। रांची रेलवे स्टेशन के पास देर शाम 5 बजे तक सड़क पूरी तरह से तालाब बनी रही। इसी प्रकार जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने, नालियां जाम होने और नाली नहीं होने के कारण कई मोहल्ले डूब क्षेत्र में तब्दील हो गए। इनमें पंडरा स्थित शांति नगर में पानी इतना भर गया कि कई घरों में घुटने से ऊपर तक पानी घुस गया।
इसी प्रकार बांधगाड़ी रोड नंबर 5, वार्ड 36 के अरगोड़ा पीपर टोली इलाका, वार्ड 42 के पत्थरकूचा, बंधु नगर, बरियातू हाउसिंग कॉलोनी, संस्कृति विहार में जलमजाव की समस्या से लोग परेशान रहें। बारिश का असर यातायात पर भी दिखा। गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, चक्रधरपुर, टाटा, हजारीबाग, रामगढ़ आदि से आने वाले यात्रियों की संख्या काफी कम रही। उधर, निचले इलाकों के साथ-साथ रिहायशी इलाकों में घुटने भर पानी भर गया। घरों और दुकानों में पानी भर जाने से सामान तक बर्बाद हो गए।
क्यूआरटी टीम अलर्ट मोड में
इधर, सोमवार रात से लगातार हो रही बारिश के बीच निगम की क्यूआरटी टीम भी अलर्ट मोड में नजर आयी। निगम के मुताबिक, लगभग 1200 सफाई मित्रों को फील्ड में तैनात कर बारियातू हाउसिंग कॉलोनी, प्रगति विहार, साकेत नगर, द्वारकापुरी, सेवा सदन, बहूबाजार, दीपाटोली, पंचशील नगर, बड़ा घाघरा, काली टावर सहित कई संवेदनशील क्षेत्रों में जल निकासी व नालियों की सफाई की गई। इस दौरान चार जेसीबी, 2 सुपर सकर मशीन व मोटर पंपों के माध्यम से जल निकासी सुनिश्चित की गई। निगम ने कहा कि क्विक रिस्पांस टीम लगातार अलर्ट मोड में है।
18005701235 पर दें सूचना
रांची नगर निगम ने जलजमाव की समस्या की सूचना निगम को देने की अपील की है। निगम ने कहा कि बारिश के दौरान शहर के किसी भी इलाके में जलजमाव होने पर जानकारी टोल फ्री नंबर 18005701235 पर दे सकते हैं। टीम क्षेत्र में जलनिकासी की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। रिम्स की पार्किंग में बारिश के बाद जलजमाव हो गया। पानी भरने से डॉक्टरों और अस्पताल कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
आज भी रेड अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में बना निम्न दबाव अति गहरा और व्यापक हो गया है। यह दबाव बंगाल से होते हुए सोमवार को झारखंड में प्रवेश किया था। मंगलवार को इस अति गहरे निम्न दबाव का केंद्र कोलकाता के पास से होकर रांची, रामगढ़, हजारीबाग और चतरा जिले से होकर इसका केंद्र गुजरा। इसके केंद्र और इससे सटे जिलों में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक, राज्य के गई जिलों में बुधवार को भी बारिश होगी। रांची समेत चार जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के दस जिलों में मानसून की बारिश की स्थिति सामान्य है। रांची में एक जून से लेकर 18 अगस्त तक 707.7 मिमी सामान्य औसत बारिश होती है। जबकि, इस अवधि में यहां 713.4 मिमी बारिश यानी एक फीसदी अधिक हो चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी, धनबाद, सरायकेला और सिमडेगा में भी मानसून सामान्य से अधिक बरस गया है। पश्चिमी सिंहभूम में 49 फीसदी अधिक बारिश हुई।
यहां सबसे ज्यादा बारिश
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार से लेकर रविवार के दौरान राज्य में सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम में 203 मिमी बारिश हुई। टाटानगर में 173.8, खूंटी में 115.4, धनबाद में 124, जामताड़ा में 150.4 मिमी बारिश हुई।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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