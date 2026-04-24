रांची में तीन साल बाद अप्रैल में रिकार्ड गर्मी, 29 अप्रैल तक तूफानी हवा और वज्रपात का अलर्ट
तीन साल बाद रांची में अप्रैल में भयंकर गर्मी पड़ रही है। माह के अंत से पहले ही पारा गर्म हो गया है। वर्ष 2022 अप्रैल में रांची का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। जबकि, वर्तमान में रांची का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस है।
तीन साल बाद रांची में अप्रैल में भयंकर गर्मी पड़ रही है। माह के अंत से पहले ही पारा गर्म हो गया है। वर्ष 2022 अप्रैल में रांची का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था। जबकि, वर्तमान में रांची का अधिकतम तापमान 38.9 डिग्री सेल्सियस है।
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 30 अप्रैल 1999 में रांची में अब तक का सबसे उच्चतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया था। जबकि, अप्रैल 2016 में भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। गुरुवार को भी रांची समेत झारखंड के कई हिस्सों में भीष्ण गर्मी रही। कड़ी धूप के साथ पसीना बहानी वाली गर्मी का एहसास हुआ। धूप भी सुबह 10 बजे तक कड़ी हो जा रही है। वहीं, 29 अप्रैल तक पिंक और येलो अलर्ट की चेतावनी मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है, जिसमें ओलावृष्टि, वज्रपात के साथ 40-50 किलोमीटर प्रतिघंटा तेज हवा चलने की चेतावनी है। पश्चिमी सिंहभूम में अधिकतम तापमान 43, डालटनगंज में 43.2, जमेशदपुर में 42.8 डिग्री तापमान रहा।
अप्रैल की शुरुआत में लगातार मौसम में होता रहा बदलाव
अप्रैल के शुरुआत में मौसम में तेजी से बदलाव होता रहा। कभी गर्मी तो कभी तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। आंधी और बारिश से काफी फसलों को नुकसान भी पहुंचा। मौसम वैज्ञानिकों ने 6 कारण बताए, जिससे मौसम में बदलाव होता रहा।
इससे पहले अप्रैल में गर्मी का रिकॉर्ड
● वर्ष 2022 अप्रैल में रांची का अधिकतम तापमान 39.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा था
● 30 अप्रैल 1999 में सबसे उच्चतम तापमान 42.6 डिग्री तक पहुंच गया था
● अप्रैल 2016 में भी अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था
● दक्षिण-पूर्वी राजस्थान से मणिपुर तक झारखंड होते हुए समुद्र तल से 1.5 किमी ऊपर से पूर्व-पश्चिम ट्रफ गुजरी
● 17-18 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक व 21 अप्रैल को उत्तरी बिहार से मणिपुर तक निम्न दबाव क्षेत्र रहा
● 17 अप्रैल को बिहार से छत्तीसगढ़ के दक्षिण तक झारखंड होकर उत्तर-दक्षिण निम्न दबाव क्षेत्र रहा
● 18-19 अप्रैल को पूर्वी उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ के दक्षिण तक और 20-21 अप्रैल को पूर्वी बिहार से दक्षिण-पश्चिम मध्य प्रदेश तक निम्न दबाव क्षेत्र रहा
● एक निम्न दबाव क्षेत्र लगभग 89 डिग्री पूर्व देशांतर पर 21 डिग्री उत्तर में बना
● उत्तरी छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्र में समुद्र तल से 0.9 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण भी देखा गया
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।
राजनीतिक पत्रकारिता में आजम
आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।
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आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।
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