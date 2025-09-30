Hindi Newsझारखंड न्यूज़rape-murder case of wife of MLA representative in Latehar Jharkhand Police arrest one for
झारखंड में विधायक प्रतिनिधि की पत्नी की रेप के बाद हत्या, पुलिस ने पति के करीबी को दबोचा
एसडीपीओ ने आगे कहा, 'तलाशी के दौरान बरेशांड इलाके के एक जंगल में पुलिस को शनिवार को एक महिला का शव मिला। जिसे देखने से पहली नजर में यह हत्या का मामला प्रतीत हुआ
Sourabh Jain पीटीआई, लातेहार, झारखंडTue, 30 Sep 2025 12:14 AM
