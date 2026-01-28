झारखंड में 6 साल की बच्ची से रेप, वैन ड्राइवर ने बनाया मासूम को हवस का शिकार

संक्षेप: झारखंड के जमशेदपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के बिरसानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक स्कूल वैन चालक ने 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

झारखंड के जमशेदपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के बिरसानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक स्कूल वैन चालक ने 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले की जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता को इलाज और मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता टेल्को स्थित निजी स्कूल की छात्रा है। मंगलवार को आरोपी वैन चालक बच्ची समेत दो अन्य छात्राओं को स्कूल से घर छोड़ने के लिए ले गया था। घर पहुंचने पर बच्ची ने परिजनों से पेट में तेज दर्द की शिकायत की। परिजनों ने पूछताछ की तो बच्ची ने वैन चालक की करतूत की जानकारी दी। आक्रोशित परिजन बिरसानगर थाना पहुंचे।