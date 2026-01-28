Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsझारखंड न्यूज़rape with 6 year old girl in jamshedpur jharkhand
झारखंड में 6 साल की बच्ची से रेप, वैन ड्राइवर ने बनाया मासूम को हवस का शिकार

झारखंड में 6 साल की बच्ची से रेप, वैन ड्राइवर ने बनाया मासूम को हवस का शिकार

संक्षेप:

झारखंड के जमशेदपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के बिरसानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक स्कूल वैन चालक ने 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर  लिया है।

Jan 28, 2026 07:01 am ISTMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
share Share
Follow Us on

झारखंड के जमशेदपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां के बिरसानगर थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक स्कूल वैन चालक ने 6 साल की मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया। मामले की जानकारी पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीड़िता को इलाज और मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार, पीड़िता टेल्को स्थित निजी स्कूल की छात्रा है। मंगलवार को आरोपी वैन चालक बच्ची समेत दो अन्य छात्राओं को स्कूल से घर छोड़ने के लिए ले गया था। घर पहुंचने पर बच्ची ने परिजनों से पेट में तेज दर्द की शिकायत की। परिजनों ने पूछताछ की तो बच्ची ने वैन चालक की करतूत की जानकारी दी। आक्रोशित परिजन बिरसानगर थाना पहुंचे।

छापेमारी कर आरोपी को दबोचा गया: मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल छापेमारी कर आरोपी चालक को दबोच लिया। सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। वह पुलिस की हिरासत में है। बुधवार को पीड़ित बच्ची का बयान दर्ज किया जाएगा और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

Mohammad Azam

लेखक के बारे में

Mohammad Azam
युवा पत्रकार आजम ने लाइव हिन्दुस्तान के साथ पत्रकारिता की शुरुआत की। 8 राज्यों की पॉलिटिकल, क्राइम और वायरल खबरें कवर करते हैं। इनकी मीडिया की पढ़ाई भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हुई है। इंटरव्यू, पॉडकास्ट और कहानियां कहने का शौक है। हिंदी, अंग्रेजी साहित्य के साथ उर्दू साहित्य में भी रुचि है। और पढ़ें
Jharkhand News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।