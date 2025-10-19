जमशेदपुर में 2 नाबालिग लड़कियों से रेप, होटल संचालक समेत 4 गिरफ्तार

Hindustan Hindi News
rape with 2 minor in jamshedpur hotel 4 arrested
संक्षेप: झारखंड के जमशेदपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां साकची के आमबगान स्थित सना कॉम्पलेक्स में संचालित होटल डोरेमोन में गोलमुरी की 12 साल की दो लड़कियों के साथ रेप का मामला सामने आया है।

Sun, 19 Oct 2025 06:49 AMMohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, जमशेदपुर
झारखंड के जमशेदपुर में शर्मनाक घटना सामने आई है। यहां साकची के आमबगान स्थित सना कॉम्पलेक्स में संचालित होटल डोरेमोन में गोलमुरी की 12 वर्षीय दो किशोरियों के साथ रेप का मामला सामने आया है। इस संबंध में पुलिस ने होटल संचालक समेत चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सोनारी निवासी तरुण शर्मा उर्फ गोलू, कदमा निवासी रौनक कुमार दास, चतरा निवासी करण कुमार राणा और होटल संचालक कैलाश मिश्रा शामिल हैं। पुलिस ने होटल में छापेमारी कर कमरे से आपत्तिजनक सामान के अलावा रजिस्टर भी जब्त किया है।

जानकारी के अनुसार, दोनों नाबालिग लड़कियां पड़ोसी हैं और 16 अक्तूबर से ही लापता थीं। परिजनों ने लापता होने की शिकायत गोलमुरी थाने में उसी दिन दर्ज कराई थीं। हालांकि दूसरे दिन यानी 17 अक्तूबर को दोनों घर लौट आईं। पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर दोनों ने बताया कि उन्हें बहला-फुसलाकर होटल ले जाया गया था। इसके बाद गोलमुरी पुलिस ने साकची पुलिस से संपर्क कर मामले से अवगत कराया और होटल में छापेमारी की। इसके बाद मामला दर्ज कर छापेमारी के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बच्चियों का मेडिकल कराया और परिजनों को सौंप दिया। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

होटल संचालक ने तीनों स्टाफ को बचाने का किया था प्रयास

पीड़ित लड़कियों ने पुलिस को बताया कि रौनक और करण होटल के स्टाफ हैं। दोनों ने होटल में उनके साथ अलग-अलग दुष्कर्म किया। वहीं, गोलू ने छेड़खानी की थी। होटल संचालक कैलाश ने तीनों स्टाफ को बचाने का प्रयास किया था, जिस कारण उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। मामले को लेकर सिटी एसपी कुमार शिवाशीष ने बताया कि यह मामला सामूहिक दुष्कर्म का नहीं है। दोनों बच्चियों के साथ अलग-अलग आरोपियों ने दुष्कर्म किया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

बिना नाम-पता दर्ज किए कमरा देते थे स्टाफ

पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि लोगों को बिना नाम-पता दर्ज किए ही कैलाश के स्टाफ कमरा दे देते थे। कई बार बिना रजिस्टर में एंट्री किए ही लोगों को कमरा उपलब्ध कराया गया है। इससे होटल संचालक के खिलाफ पुलिस को कई संदेह है। पुलिस इसके अलावा कई बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

पुलिस ने होटल से शराब की बोतलें बरामद की

पुलिस ने होटल के कमरों की भी तलाशी ली तो आपत्तिजनक सामान के अलावा शराब की बोतलें भी मिलीं। पुलिस ने होटल से रजिस्टर समेत कई कागजात भी जब्त किया है। सभी सामान को पुलिस अपने साथ थाना ले गई है।

