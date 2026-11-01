झारखंड में वर्दी पर दाग; थाने में महिला से रेप में 2 और अरेस्ट, BJP ने खोला मोर्चा
झारखंड के गम्हरिया थाने में शिकायत दर्ज कराने आई महिला से रेप की वारदात सामने आई है। भाजपा ने इस घटना को लेकर प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय महिला आयोग से मामले में दखल देने की मांग की है।
झारखंड के सरायकेला-खरसावां जिले के गम्हरिया थाने में शिकायत करने पहुंची एक महिला के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। घटना के बाद 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। घटना के विरोध में भाजपा ने प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका और आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। भाजपा नेताओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग से मामले का संज्ञान लेने, सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की भी मांग की।
पति से झगड़े के बाद पहुंची थी थाने
पुलिस के अनुसार, घटना 29 अक्टूबर की है। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि 29 अक्टूबर की शाम को उसका अपने पति से झगड़ा हुआ था। पति उसके साथ रात को मारपीट कर सकता है इस डर से वह घर छोड़कर चली गई थी। वह एक पड़ोसी के घर गई थी। उसने मोबाइल फोन के जरिए पुलिस से संपर्क किया। सूचना मिलने पर पीसीआर की गाड़ी पड़ोसी के घर पहुंची और महिला को उसी रात थाने ले जाया गया।
आराम करने के लिए दिया था कमरा, 5 सस्पेंड
बयान में बताया गया है कि थाने में ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने महिला को आराम करने के लिए एक कमरा दिया। महिला ने कहा है कि जब वह कमरे में थी तब थाने में 'वायरलेस ऑपरेटर' के पद पर तैनात कांस्टेबल ने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले में शनिवार को एक आरक्षी को गिरफ्तार किया गया था जबकि गम्हरिया थाने के प्रभारी अधिकारी समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था।
अधिकारियों ने बताया कि मामले में रविवार को एक पुलिस उपनिरीक्षक और एक आरक्षी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 3 हो गई है। घटना की जांच एसआईटी कर रही है। शनिवार को आई एसआईटी रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रविवार को निलंबित उपनिरीक्षक मनोज साहू और आरक्षी संतोष राय को गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने राज्य का सियासी माहौल गरमा दिया है।
इस घटना को लेकर भाजपा की प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष गीता कोड़ा के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गम्हरिया में विरोध मार्च निकाला। इस घटना को लेकर जमशेदपुर पूर्व की विधायक पूर्णिमा दास साहू ने राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) को पत्र लिखकर मामले का संज्ञान लेने की मांग की है। साहू ने पत्र में लिखा- थाना महिलाओं के लिए न्याय और सुरक्षा पाने की जगह है न कि डर और शोषण की।
सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने की मांग
साहू ने पत्र में कहा है कि यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए तो यह समाज और पुलिस प्रशासन के लिए गंभीर चिंता का विषय है। राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले का स्वतः संज्ञान लेकर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच करानी चाहिए। साथ ही थाने के परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज जैसे महत्वपूर्ण सबूत सुरक्षित रखवाने का इंतजाम कराना चाहिए। यही नहीं पीड़िता को पर्याप्त सुरक्षा एवं कानूनी सलाहकार उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
राज्य सरकार का फूंका पुतला
भाजपा विधायक ने कहा कि केवल आरोपी को गिरफ्तार करना और पुलिसकर्मियों को निलंबित करना पर्याप्त नहीं है। आरोपी के साथ मिलीभगत करने, लापरवाही बरतने या सबूत छिपाने में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। गम्हरिया में मार्च के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने ‘बिगड़ती कानून-व्यवस्था’ का आरोप लगाते हुए हेमंत सोरेन सरकार का पुतला फूंका और दोषी के लिए मौत की सजा की मांग की।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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