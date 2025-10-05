झारखंड में लड़कियों से रेप, 8 आरोपी गिरफ्तार; 4 नाबालिग

झारखंड में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के दुमका जिले में एक लड़की के साथ रेप और एक अन्य का यौन्य उत्पीड़न किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार रात रानेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय हुई जब दोनों एक मेले से घर लौट रही थीं।