झारखंड में लड़कियों से रेप, 8 आरोपी गिरफ्तार; 4 नाबालिग
झारखंड में रेप की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। झारखंड की दुमका पुलिस ने 8 आरोपियों को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया है।
Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, दुमकाSun, 5 Oct 2025 09:01 AM
झारखंड में शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के दुमका जिले में एक लड़की के साथ रेप और एक अन्य का यौन्य उत्पीड़न किये जाने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार रात रानेश्वर थाना क्षेत्र के एक गांव में उस समय हुई जब दोनों एक मेले से घर लौट रही थीं।
इस मामले की जानकारी देते हुए पुलिस उपाधीक्षक एकुद डुंगडुंग ने बताया कि पीड़िताओं के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। रानेश्वर पुलिस थाने के प्रभारी बलराम सिंह ने बताया कि इस सिलसिले में चार नाबालिगों सहित आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है।
