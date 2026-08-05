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रेप के आरोपी को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला, चतरा में 3 गिरफ्तार

By Mohammad Azam
लाइव हिन्दुस्तान, चतरा
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झारखंड के चतरा जिले में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। यहां एक लड़की से कथित तौर पर रेप करने के लिए आरोपी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया।

चतरा में मॉब लिंचिंग
चतरा में मॉब लिंचिंग

झारखंड के चतरा जिले में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। यहां एक लड़की से कथित तौर पर रेप करने के लिए आरोपी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम को लड़की शौच के लिए बाहर गई थी, तभी व्यक्ति ने उसका अपहरण कर उससे कथित तौर पर रेप किया। इस घटना के बाद आरोपी भीड़ के हाथ लग गया और भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। इस मामले में पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।

इलाज के दौरान आरोपी ने तोड़ा दम

मामले को लेकर बात करते हुए पुलिस ने बताया कि लड़की के परिवार वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह उन्हें नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक, जब लड़की आज (मंगलवार) सुबह घर लौटी और उसने परिजनों को आपबीती सुनाई, तो वे आरोपी को उसके घर से खींचकर बाहर लाए और लाठियों व पत्थरों से उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां इलाज के दौरान आरोपी ने दम तोड़ दिया।

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पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से बचाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टंडवा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी को 2023 में भी एक लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह हाल ही में जेल से बाहर आया था।

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लेखक के बारे में

Mohammad Azam

संक्षिप्त विवरण

मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

आजम ने ग्रेजुएशन तक विज्ञान की पढ़ाई की है, लेकिन राजनीतिक विषयों में रुचि उनको पत्रकारिता की तरफ खींच लाई। आजम ने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन देश के अग्रणी संस्थानों में से एक भारतीय जनसंचार संस्थान से पूरा किया। विज्ञान बैकग्राउंड होने के चलते आजम को फैक्ट आधारित पत्रकारिता करने में महारत हासिल है।


राजनीतिक पत्रकारिता में आजम

आजम की देश की राजनीति में काफी रुचि है। आजादी के पहले से लेकर आजादी के बाद की राजनीतिक घटनाओं की कई किताबों का अध्ययन होने के चलते अच्छी समझ है। यही कारण रहा कि आजम ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत राजनीतिक बीट से की। राजनीति के साथ आजम क्राइम और सोशल मीडिया पर वायरल चल रही खबरों में भी अच्छी महारत हासिल है।


पत्रकारिता का उद्देश्य

आजम का मानना है कि पत्रकारिता जनपक्षीय होनी चाहिए। पत्रकारिता के दौरान अपनी भावनाओं को काबू में रखकर तथ्य आधारित पत्रकारिता आजम को जिम्मेदार बनाती है। पत्रकारिता में आजम तथ्य आधारित सूचनाएं पहुंचाने के साथ ही, साहित्यिक लेखन में भी महारत हासिल है।


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