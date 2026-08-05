रेप के आरोपी को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला, चतरा में 3 गिरफ्तार
झारखंड के चतरा जिले में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। यहां एक लड़की से कथित तौर पर रेप करने के लिए आरोपी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया।
झारखंड के चतरा जिले में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। यहां एक लड़की से कथित तौर पर रेप करने के लिए आरोपी की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया। इस मामले की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सोमवार शाम को लड़की शौच के लिए बाहर गई थी, तभी व्यक्ति ने उसका अपहरण कर उससे कथित तौर पर रेप किया। इस घटना के बाद आरोपी भीड़ के हाथ लग गया और भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला। इस मामले में पुलिस ने ऐक्शन लेते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है।
इलाज के दौरान आरोपी ने तोड़ा दम
मामले को लेकर बात करते हुए पुलिस ने बताया कि लड़की के परिवार वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन वह उन्हें नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक, जब लड़की आज (मंगलवार) सुबह घर लौटी और उसने परिजनों को आपबीती सुनाई, तो वे आरोपी को उसके घर से खींचकर बाहर लाए और लाठियों व पत्थरों से उसकी बुरी तरह पिटाई की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में आरोपी को अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां इलाज के दौरान आरोपी ने दम तोड़ दिया।
पुलिस ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को भीड़ से बचाकर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। टंडवा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) प्रभात रंजन बरवार ने बताया कि पीड़िता के परिजनों की शिकायत के आधार पर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी को 2023 में भी एक लड़की से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह हाल ही में जेल से बाहर आया था।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
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