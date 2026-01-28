हो जाएं तैयार, आठ साल बाद फिर होगी रांची की अपनी सरकार; क्या हैं बड़े मुद्दे

संक्षेप: राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार साल 2026 में नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया कम समय में पूरी की जा रही है। वर्ष 2018 के चुनाव कार्यक्रम से तुलना करें तो इस बार निर्वाचन प्रक्रिया को लगभग एक माह कम समय में पूरा करने की योजना है।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 2026 में नगर निकाय चुनाव की पूरी प्रक्रिया कम समय में पूरी की जा रही है। वर्ष 2018 के चुनाव कार्यक्रम से तुलना करें तो इस बार निर्वाचन प्रक्रिया को लगभग एक माह कम समय में पूरा करने की योजना है। वर्ष 2018 में जहां चुनाव की अधिसूचना 15 मार्च को जारी हुई थी और मतदान 16 अप्रैल को कराया गया था, वहीं मतगणना 20 अप्रैल को हुई थी। इस प्रकार अधिसूचना से लेकर मतगणना तक पूरी प्रक्रिया में करीब 36 दिन का समय लगा था।

इसके विपरीत वर्ष 2026 में अधिसूचना 27 जनवरी को जारी की गई है और मतदान 23 फरवरी को प्रस्तावित है, जबकि मतगणना 27 फरवरी को होगी। इस तरह अधिसूचना से लेकर मतगणना तक पूरी चुनावी प्रक्रिया महज 32 दिनों में पूरी हो जाएगी। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अवधि भी इस बार पहले की तुलना में सघन रखी गई है। 2018 में नामांकन की प्रक्रिया 16 मार्च से 22 मार्च तक चली थी, जबकि 2026 में यह 29 जनवरी से 4 फरवरी तक निर्धारित की गई है। संवीक्षा, नाम वापसी और प्रतीक आवंटन की तिथियां भी लगातार और कम अंतराल में तय की गई हैं। प्रशासन इस बार चुनाव प्रक्रिया को तेज, सुव्यवस्थित और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने पर जोर दे रहा है।

इधर, चुनाव पर रोक लगाने को शिकायत झारखंड के अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका चुनाव पर रोक लगाने के लिए राज्यपाल और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को पत्र सौंपा गया है। यह मांग आदिवासी बुद्धिजीवी मंच के राष्ट्रीय संयोजक विक्टर कुमार मालतो ने की है। पत्र में कहा कि अनुच्छेद 243 (जेडसी) के तहत अनुसूचित क्षेत्रों अनुच्छेद 244 (1) में नगरपालिका के प्रावधानों पर संवैधानिक रोक है। संसद ने अनुच्छेद 243 (जेडसी) (3) के आलोक में आज तक संविधान की नगरपालिकाएं के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों पर अपवादों और उपातंरणों के अधीन विस्तार नहीं किया है।

पत्र में कहा गया कि 22 नगरपालिकाएं अनुसूचित क्षेत्रों में अवस्थित हैं। वहीं, झारखंड उच्च न्यायालय में अनुसूचित क्षेत्रों में स्थापित सभी नगरपालिकाओं की संवैधानिकता पर 11 मार्च को सुनवाई है। साथ ही 23 फरवरी 2026 को राज्य सरकार को जवाब देना है। फिर भी अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई।

क्या हैं रांची नगर निगम चुनाव के मुद्दे रांची नगर निगम चुनाव की घोषणा के साथ ही इस बार युवा और महिला मतदाताओं की भूमिका निर्णायक मानी जा रही है। हिन्दुस्तान अखबार ने रांची के विभिन्न वर्गों के मतदाताओं से बातचीत की, जिसमें मुख्य बातें सामने आईं। बुनियादी सुविधाओं की कमी का सबसे अधिक असर युवा और महिला मतदाताओं पर पड़ने की बात कही।