Ranchi Nagar Nigam Result 2026 Live: राजधानी में किसका बजेगा डंका? 63% वोटिंग के बाद आज फैसला
23 फरवरी को झारखंड के 48 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान हुआ था और आज 27 फरवरी को मतगणना की प्रक्रिया होनी है। सुबह 8 बजे से गिनती शुरू होने के दो घंटे बाद रुझान आने की संभावना है। राज्यभर में 63 प्रतिशत से अधिक मतदान दर्ज किया गया था। चुनाव में वार्ड पार्षदों के लिए सफेद और महापौर पद के लिए गुलाबी मतपत्रों का उपयोग हुआ।
राजधानी का रांची नगर निगम इन चुनावों का सबसे अहम केंद्र माना जा रहा है। 1979 में गठित यह निगम झारखंड बनने के बाद और महत्वपूर्ण हो गया। राजधानी होने के कारण यहां के चुनाव परिणामों को राजनीतिक संकेत के तौर पर भी देखा जाता है।
ट्रैफिक जाम, पेयजल संकट, कचरा प्रबंधन और स्मार्ट सिटी परियोजनाएं इस चुनाव के प्रमुख मुद्दे रहे। मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड पार्षद पदों के लिए कई प्रत्याशी मैदान में हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि राजधानी की जनता किसे जिम्मेदारी सौंपती है।
8:49 AM- 10 हॉल में जारी है काउंटिंग
मतगणना के लिए कुल 10 हॉल बनाए गए हैं। इनमें 9 हॉल में रांची नगर निगम की मतगणना जारी है, जबकि 1 हॉल में बुंडू नगर परिषद की काउंटिंग हो रही है। प्रत्येक हॉल में 25-25 टेबल लगाए गए हैं, जिन पर मतगणना कर्मी तैनात हैं।
8.29 AM- रांची नगर निगम में मतगणना शुरू
रांची नगर निगम और बुंडू नगर परिषद की मतगणना शुक्रवार को सुकुरहुटू स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू हुई। सुबह 8 बजे से मतगणना कार्य प्रारंभ होना था, हालांकि तकनीकी और प्रारंभिक औपचारिकताओं के कारण करीब एक घंटे की देरी के बाद पहले राउंड की गिनती शुरू हो सकी।
7.55 AM- 8 बजे से शुरू होगी मतगणना
राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राधे श्याम प्रसाद ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया, “ सुबह आठ बजे मतगणना शुरू होगी। वार्ड पार्षदों और महापौर/अध्यक्षों के चुनाव के लिए सफेद और गुलाबी रंग के मतपत्रों का इस्तेमाल किया गया था।” प्रसाद ने कहा, "धनबाद को छोड़कर, 47 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में मतगणना शुक्रवार तक पूरी होने की उम्मीद है।
7:52 AM- नगर निकायों को आज मिलेगी सरकार
झारखंड के शहरी जनता को आज से अपनी सरकार मिलने लगेगी। 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को बैलेट पेपर से हुए चुनाव के बाद शुक्रवार से मतों की गिनती होगी। नौ नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत में हुए चुनाव के लिए राज्यभर में 25 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें