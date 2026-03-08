रांची होटल में फायरिंग से हड़कंप: रंगदारी न देने पर हमला, वेटर की मौत; प्रिंस खान गैंग पर शक
बताया जा रहा है कि रंगदारी की मांग पूरी नहीं होने पर बदमाशों ने होटल पर हमला कर दिया। इस गोलीबारी में एक वेटर की मौत हो गई। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे वासेपुर कनेक्शन वाला गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके गिरोह का हाथ हो सकता है।
झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार देर रात एक होटल में हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि रंगदारी की मांग पूरी नहीं होने पर बदमाशों ने होटल पर हमला कर दिया। इस गोलीबारी में एक वेटर की मौत हो गई। पुलिस को शक है कि इस वारदात के पीछे वासेपुर कनेक्शन वाला गैंगस्टर प्रिंस खान और उसके गिरोह का हाथ हो सकता है।
जानकारी के मुताबिक घटना एयरपोर्ट रोड स्थित होटल टीटोस में हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, देर रात बाइक पर सवार दो हमलावर होटल पहुंचे और अचानक अंदर घुसकर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने तीन से चार राउंड गोलियां चलाईं, जिससे होटल में मौजूद स्टाफ और ग्राहकों के बीच अफरा-तफरी मच गई।
इस फायरिंग में होटल में काम करने वाले वेटर मनीष गोप गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना से जुड़े सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं, जिसमें दो युवक मोटरसाइकिल पर होटल के पास आते दिखाई दे रहे हैं। फुटेज में एक आरोपी बाइक से उतरकर होटल के अंदर जाता है और कुछ ही सेकंड में फायरिंग कर भाग निकलता है।
इंडिया टुडे की रिपोर्ट में पुलिस जांच में सामने आया है कि होटल संचालक राजकुमार गोप को इससे पहले 25 दिसंबर को एक फोन कॉल के जरिए एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। यह कॉल कथित तौर पर गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क से किया गया था। शिकायत के बाद प्रशासन ने कुछ समय के लिए होटल संचालक को सुरक्षा भी दी थी, लेकिन बाद में यह सुरक्षा हटा ली गई थी।
झारखंड पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच कई एंगल से की जा रही है। शुरुआती जांच में रंगदारी और जमीन विवाद को हमले की मुख्य वजह माना जा रहा है।पुलिस के अनुसार प्रिंस खान कई आपराधिक मामलों में वांछित है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया जा चुका है। माना जाता है कि वह दुबई या आसपास के किसी देश में छिपकर अपने गिरोह का संचालन कर रहा है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही है।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।