झारखंड में कब तक एक्टिव होगा मानसून? मौसम विभाग ने दिया ताजा अपडेट
Jharkhand Weather Update: झारखंड में मानसून को लेकर राहत भरी खबर है। राज्य में मानसून 23 जून से एक्टिव हो जाएगा। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।
Jharkhand Weather Update: रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्से के जिलों में सोमवार को तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। इस बीच राजधानी और आसपास के इलाकों में कहीं-क्या वज्रपात भी होगा। मौसम विभाग ने इसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, रांची समेत अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार तक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में 23 जून तक बादल छाए रहने और बारिश के साथ पूरे झारखंड में मानसून के कायम होने की उम्मीद है। हालांकि राज्य में फिलहाल मानसून टर्फ पूर्ववत बना हुआ है। यह हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्रचलम, फूलबनी, रांची, जमुई, मुजफ्फरपुर होते हुए आगे बढ़ रहा है।
मौसम विभाग के अनुसार रांची में रविवार सुबह से बादल छाए रहे। सुबह के समय यहां 35.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, राज्य में सर्वाधिक बारिश धनबाद में 40.2 मिमी हुई। पश्चिमी सिंहभूम 13.8 मिमी, हजारीबाग 6.3 मिमी समेत अन्य कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई।
आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया
झारखंड में रविवार को भी आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। इसकी चपेट में आने से आठ लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनभर से अधिक लोग झुलस गए। इसमें कई लोगों की हालत गंभीर है। इन्हें अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में चार लोग संताल और कोयलांचल और दो-दो लोग खूंटी और रामगढ़ के हैं।
कहां-कहां हुई मौतें?
जानकारी के अनुसार रामगढ़ के गोला प्रखंड के डुण्डीगाछी निवासी 68 वर्षीय सीपीआई नेता गंगासागर महतो ठनका की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे घर के बगल में स्थित अपने मुर्गी शेड में मुर्गियों को दाना देकर लौट रहे थे, , उसी दौरान ठनका की चपेट में आ गए। उधर, वहीं चितरपुर के मायल में खेत में काम कर रही महिला की मौत हो गई। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के कुंभाटांड़ निवासी सीताराम हांसदा की मौत पत्नी के सामने ही ठनका से हो गई। सीताराम अपनी पत्नी के साथ बगोदर की अड़वारा से घर लौट रहे थे। इसी दौरान ठनका की चपेट में आ गए।
निमाडीह में महिला वार्ड सदस्य की मौत
इधर, गिरिडीह के ही घोड़थम्बा ओपी क्षेत्र अंतर्गत निमाडीह में महिला वार्ड सदस्य की मौत हो गई। देवघर के मोहनपुर में मुद्रिका देवी नामक महिला की मौत हो गई। इसी इलाके में एक अन्य घटना दो किशोर झुलस गए। वहीं साहिबगंज के बरहेट में वज्रपात से एक बच्ची की मौत हो गई व एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।