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झारखंड में कब तक एक्टिव होगा मानसून? मौसम विभाग ने दिया ताजा अपडेट

Mohit हिन्दुस्तान, रांची
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Jharkhand Weather Update: झारखंड में मानसून को लेकर राहत भरी खबर है। राज्य में मानसून 23 जून से एक्टिव हो जाएगा। मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है।

झारखंड में कब तक एक्टिव होगा मानसून? मौसम विभाग ने दिया ताजा अपडेट

Jharkhand Weather Update: रांची समेत राज्य के दक्षिणी हिस्से के जिलों में सोमवार को तेज हवा और गरज के साथ बारिश होने के आसार हैं। इस बीच राजधानी और आसपास के इलाकों में कहीं-क्या वज्रपात भी होगा। मौसम विभाग ने इसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, रांची समेत अलग-अलग हिस्सों में मंगलवार तक बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार रांची समेत राज्य के अन्य हिस्सों में 23 जून तक बादल छाए रहने और बारिश के साथ पूरे झारखंड में मानसून के कायम होने की उम्मीद है। हालांकि राज्य में फिलहाल मानसून टर्फ पूर्ववत बना हुआ है। यह हरनाई, सोलापुर, हैदराबाद, भद्रचलम, फूलबनी, रांची, जमुई, मुजफ्फरपुर होते हुए आगे बढ़ रहा है।

मौसम विभाग के अनुसार रांची में रविवार सुबह से बादल छाए रहे। सुबह के समय यहां 35.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। वहीं, राज्य में सर्वाधिक बारिश धनबाद में 40.2 मिमी हुई। पश्चिमी सिंहभूम 13.8 मिमी, हजारीबाग 6.3 मिमी समेत अन्य कई स्थानों पर तेज हवा के साथ बारिश हुई।

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आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया

झारखंड में रविवार को भी आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। इसकी चपेट में आने से आठ लोगों की मौत हो गई जबकि दर्जनभर से अधिक लोग झुलस गए। इसमें कई लोगों की हालत गंभीर है। इन्हें अलग-अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों में चार लोग संताल और कोयलांचल और दो-दो लोग खूंटी और रामगढ़ के हैं।

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कहां-कहां हुई मौतें?

जानकारी के अनुसार रामगढ़ के गोला प्रखंड के डुण्डीगाछी निवासी 68 वर्षीय सीपीआई नेता गंगासागर महतो ठनका की चपेट में आ गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वे घर के बगल में स्थित अपने मुर्गी शेड में मुर्गियों को दाना देकर लौट रहे थे, , उसी दौरान ठनका की चपेट में आ गए। उधर, वहीं चितरपुर के मायल में खेत में काम कर रही महिला की मौत हो गई। गिरिडीह के सरिया थाना क्षेत्र के कुंभाटांड़ निवासी सीताराम हांसदा की मौत पत्नी के सामने ही ठनका से हो गई। सीताराम अपनी पत्नी के साथ बगोदर की अड़वारा से घर लौट रहे थे। इसी दौरान ठनका की चपेट में आ गए।

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निमाडीह में महिला वार्ड सदस्य की मौत

इधर, गिरिडीह के ही घोड़थम्बा ओपी क्षेत्र अंतर्गत निमाडीह में महिला वार्ड सदस्य की मौत हो गई। देवघर के मोहनपुर में मुद्रिका देवी नामक महिला की मौत हो गई। इसी इलाके में एक अन्य घटना दो किशोर झुलस गए। वहीं साहिबगंज के बरहेट में वज्रपात से एक बच्ची की मौत हो गई व एक बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई।

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