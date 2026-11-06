‘पंखे से लटकी हुई थीं’… आदिवासी लीडर निशा भगत के सुसाइड पर पुलिस अधिकारी ने बताई आंखों देखी
आदिवासी नेत्री निशा भगत खुदकुशी से पहले फेसबुक लाइव कर दर्द बयां किया। वायरल वीडियो में निशा भगत जमीन माफिया के खिलाफ अपने संघर्ष और मुश्किलों का जिक्र करती नजर आईं।
झारखंड की राजधानी रांची के पिठोरिया स्थित आवास पर आदिवासी लीडर निशा भगत ने शुक्रवार दोपहर खुदकुशी कर ली। निशा ने खुदकुशी से पहले फेसबुक लाइव कर अपना दर्द बयां किया। फेसबुक लाइव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उन्होंने लाइव के दौरान पुलिस और प्रशासन पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए।
निशा भगत की खुदकुशी के मामले में रांची पुलिस ने भी प्रतिक्रिया दी है। रांची ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने बताया है कि ‘हमें सूचना मिली थी कि करीब सवा 12 बजे के आस-पास कि निशा भगत जो कि पिठोरिया थाना क्षेत्र में ही रहती थीं। उनके द्वारा एक फेसबुक लाइव किया गया था। साथ ही साथ हमें अन्य माध्यमों से भी पता लगा था कि उनके द्वारा आत्महत्या की कोशिश की गई थी। तो जब हमारी टीम वहां पहुंची तो तो देखा कि उनके द्वारा वहां पर आत्महत्या की कोशिश की गई थी और वे एक पंखे से लटकी हुई थीं। तो इसी क्रम में जो हमारी टीम उन्हें तुरंत रिम्स अस्पताल ले गई। क्योंकि हम यह चाहते थे कि अगर उनके जिंदा बचने की 1 फीसदी भी संभावना है तो उन्हें तुरंत इलाज मिल सके। हालांकि रिम्स पहुंचने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।’
उन्होंने आगे कहा ‘इसके बाद हमारी जितनी भी एफएसएल टीम थी निशा भगत के घर पर गई। हमने जितने भी सबूत हैं उनकी जांच की है और साथ ही साथ उनका मेडिकल बोर्ड द्वारा उनका फॉरेंसिक पोस्टमार्टम भी करवा लिया गया है। और बाकी जितने अन्य भी पहलू हैं उन सभी पर हमारी जांच चल रही है। अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। इसमें अभी यूडी केस दर्ज किया गया है और उसी के मुताबिक हम लोग जांच कर रहे हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आएगी उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। हर चीज हमारी जांच के दायरे में है। हम हर बिंदू पर जांच कर रहे हैं उसके बाद ही किसी निर्णय पर पहुंच पाएंगे।’
खुदकुशी से पहले एक पोस्ट भी शेयर की थी
खुदकुशी से पहले निशा ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था.. 'मेरी मौत की जिम्मेदार झारखंड पुलिस, न डरते हैं मिशनरी से, न बिकते हैं पैसों से, सरकार किसी की भी हो, जमीन हमारी है, जान हमारी है।'
बहरहाल निशा भगत के फेसबुक लाइव में लगाए गए आरोपों और जमीन विवाद से जुड़े पहलुओं को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि निशा भगत ने 2024 में गुमला से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग