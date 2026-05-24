शर्मनाक! अस्पताल के शौचालय में नाबालिग ने दिया बच्चे को जन्म, रेप के आरोप में रिश्तेदार गिरफ्तार
नाबालिग लड़की शौचालय में डिलीवरी के बाद भागने की फिराक में थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वह जैसी ही शौचालय से बाहर निकली तो अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था।
गिरिडीह जिले से एक हैरान और शर्मासार कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां नाबालिग लड़की ने सरकार अस्पताल के शौचालय में बच्चे को जन्म दिया है। इसके बाद पुलिस ने 24 वर्षीय शख्स को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक नाबालिग लड़की की उम्र 14 साल है और उसने एक लड़की को जन्म दिया है। नाबालिग लड़की शुक्रवार को अस्पताल पहुंची थी और जैसे ही वह शौचालय गई वहां बच्चे को जन्म दे दिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को मामले की सूचना दी।
बिता के बयान के आधार पर केस
एसडीपीओ (गिरिडीह सदर) जीतवाहन उरांव ने बताया कि 'नाबालिग लड़की के पिता के बयान के आधार पर एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है और बेंगाबाद पुलिस थाना एरिया से एक करीबी रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है।'
गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया
उन्होंने आगे बताया 'एक महिला पुलिस अधिकारी ने बच्ची के बयान को दर्ज कर लिया है, आरोपी के खिलाफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस (पोक्सो) और भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की की धारा 64 (बलात्कार) सहित अलग-अलग धारों में मामला दर्ज किया गया है।
कर्मचारियों ने उसे रोककर पुलिस को सूचित किया
पुलिस के मुताबिक, बच्ची आनन-फानन में अस्पताल पहुंचने के बाद सीधा शौचालय गई जहां पर एक लड़की को जन्म दिया। वह डिलीवरी के बाद कथित तौर पर अस्पताल परिसर से भागने की फिराक में थी लेकिन अस्पताल के कर्मचारियों की नाबालिग पर नजर पड़ गई और फिरे उसे रोककर पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने कहा ‘मां और नवजात को इसके एंबुलेंस के जरिए दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। दोनों स्वस्थ हैं और मेडिकल निगरानी में हैं।’
डिलीवरी के बाद भागने की फिराक में थी
नाबालिग लड़की शौचालय में डिलीवरी के बाद भागने की फिराक में थी। बच्चे को जन्म देने के बाद वह जैसी ही शौचालय से बाहर निकली तो अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था। इस दौरान वहां मौजूद कर्मचारियों और नर्स ने बच्ची को इस हालत में देखा तो शक हुआ। तुरंत शौचालय का मुआयन किया गया तो वहां एक नवजात पड़ा मिला।
अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई
घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई। कर्मचारियों ने तुरंत पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। बताया जा रहा है कि रेप पीड़िता के साथ दो महिला और एक पुरूष भी था और सभी अस्पताल से भागने की फिराक में थे। लड़की बेंगाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली है।
लेखक के बारे मेंMohit
मोहित पिछले 10 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में स्टेट टीम के लिए क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर कर रहे हैं। वे विशेष रूप से दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों की खबरों को कवर करते हैं।
विस्तृत बायो:
मोहित एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें भारतीय मीडिया जगत के प्रतिष्ठित संस्थानों में एक दशक से ज्यादा का अनुभव हासिल है। वे साल 2016 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में हिंदुस्तान डिजिटल के साथ कार्यरत, मोहित अपनी लेखनी के जरिए खबरों की गहराई और सत्यता को पाठकों तक पहुंचा रहे हैं। इनका पत्रकारिता का सफर केवल समाचार देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके पास जटिल विषयों को सरल और सटीक भाषा में समझाने का विशेष कौशल है। बदलते समय के साथ विजुअल स्टोरीटेलिंग के क्षेत्र में भी महारत हासिल की और न्यूज वेब स्टोरीज के जरिए लाखों पाठकों तक सटीक जानकारी पहुंचाई।
अनुभव:
मोहित साल 2021 से ही हिंदुस्तान डिजिटल से जुड़े हैं। वर्तमान में स्टेट (State) टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे क्षेत्रीय समाचारों और महत्वपूर्ण घटनाओं की कवरेज कर रहे हैं। इससे पहले वेब स्टोरी टीम में वैल्यू-एडेड कंटेंट तैयार कर चुके हैं। हिंदुस्तान से जुड़ने से पहले जनसत्ता डिजिटल, एनडीटीवी, उमर उजाला डिजिटल में अलग-अलग पदों पर रहते हुए राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीति से जुड़े मुद्दों, ब्रेकिंग न्यूज, स्पोर्ट्स और यूटिलिटी की खबरों के जरिए पाठकों को जागरूक करने का काम कर चुके हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि:
हिंदी पत्रकारिता में मास्टर डिग्री है और देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा होने के कारण मोहित के पास खबरों की ठोस समझ है। विशेष रूप से स्पोर्ट्स, ऑटो-टेक और राजनीति जैसे क्षेत्रों में निरंतर रिसर्च और लेखन ने उन्हें इन विषयों पर एक विश्वसनीय 'विषय विशेषज्ञ' बनाया है।
पत्रकारिता का उद्देश्य:
एक दशक के पत्रकारिता सफर और IIMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए, मोहित का मानना है कि पत्रकारिता केवल सूचनाओं का प्रसारण नहीं, बल्कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज के प्रति एक गहरी जवाबदेही है। ये जवाबदेही निष्पक्ष और तथ्यपरक सूचनाएं देने से पूरी होती है।
विशेषज्ञता
राजनीतिक खबरें
स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी गैजेट्स कंटेट
यूटिलिटी कंटेट
विजुअल स्टोरीटेलिंग
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।