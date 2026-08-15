‘अंतिम सांस तक मेरी’… देवेंद्र महतो ने बताई अपनी इच्छा; धक्का-मुक्की पर भी बोले
जेएलकेएम के नेता देवेंद्र नाथ महतो तिरंगा यात्रा और ध्वजारोहण में शामिल होना चाहते थे मगर नहीं हो सके। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने उन्हें नहीं जाने दिया और अस्पताल में ही रोककर रखा। इसके साथ ही उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा भी बताई है।
झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (जेएलकेएम) के नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा है कि उन्हें अपनी पसंद से ईलाज कराने की आजादी है। झारखंड की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 14 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे महतो ने कहा है कि अंतिम सांस तक उनकी यह आखिरी इच्छा रहेगी कि वे आज के इस गौरवशाली स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराए।
दरअसल प्रदर्शनकारियों ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर 'तिरंगा यात्रा' निकाली। वहीं देवेंद्र नाथ महतो जयपाल सिंह स्टेडियम में झंडा फहराने के लिए जाने वाले थे मगर उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें अस्पताल से निकलने नहीं दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे द्वारा झंडा फहराने की इच्छा जाहिर करने के बाद सदर अस्पताल में मेरे कमरे के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। उनकी तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए उन्हें अस्पताल से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। हालांकि महतो का कहना है कि डॉक्टरों ने खुद एक दिन पहले कहा था कि वे झंडा फहराने जा सकते हैं।
महतो ने लगाए आरोप
महतो ने कहा ‘मैंने लिखकर दिया था कि मैं झंडा फहराने के लिए जाना चाहता हूं। मैं अपना ईलाज अपने तरीके से करवाने के लिए स्वतंत्र हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे कुछ भी होता है तो सारी जिम्मेदारी मेरी खुद की होगी अस्पताल की कोई जवाबदेही नहीं होगी।’
उन्होंने आगे कहा ‘मेरी कोई मजबूरी है क्या मैं अपना ईलाज एक ही जगह करूं। मैं जहां चाहूंगा वहां ईलाज करवाऊंगा। झंडा फहराने को लेकर कर के डीसी और एसडीएम को चिट्ठी दी हुई है। डॉक्टर ने मुझसे कल कहा था कि देवेंद्र जाना झंडा फहरा लेना। प्रशासन बोला कि ठीक है हम आपको गाड़ी से लेकर जाएंगे और झंडा फहराकर वापस लेकर आएंगे। उसके बाद सुबह 9 बजकर 21 मिनट पर टूट पड़ते हैं और हाथापाई धक्का-मुक्की होती है। मुझे बचाने वालों को भी पटक-पटककर मारा जाता है।’
स्वतंत्रता दिवस को लेकर देवेंद्र नाथ महतो ने कहा ‘मैं अंतिम सांस तक भी रहा तो आज के इस गौरवशाली दिन पर हमारी शान तिरंगा को लहराऊं। अंतिम सांस तक मेरी यह इच्छा रहेगी।’
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