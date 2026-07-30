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Ranchi News: खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन की लिया निर्णय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: युवा उत्थान क्लब जामुदाग की बैठक सोनाहातू - प्रखंड के जामुदाग गांव में गुरुवार को युवा उत्थान क्लब के सदस्यों की बैठक आयोजित किया गया।बैठक में स्वतंत

Ranchi News: खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन की लिया निर्णय

Ranchi News: सोनाहातू, प्रतिनिधि। प्रखंड के जामुदाग गांव में गुरुवार को युवा उत्थान क्लब की बैठक हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को 24वीं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रतियोगिता के तहत महिला फुटबॉल और पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में आठ और महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में चार टीमें भाग लेंगी। बैठक में संरक्षक रूप कुमार साहू, मिथुन मंडल, खगेंद्र यादव, लाल कोइरी, झब्बू जायसवाल, लक्ष्मी साहू, जितेंद्र महतो, सजल मंडल, सुखदेव मंडल, मनीष जायसवाल, प्रताप मंडल, तनु कुमार, सूरज साहू, प्रकाश दास, सिकंदर सिंह, प्रकाश नायक, बबलू मुंडा, मुन्ना मछुवा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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