Ranchi News: खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन की लिया निर्णय
Ranchi News: युवा उत्थान क्लब जामुदाग की बैठक सोनाहातू - प्रखंड के जामुदाग गांव में गुरुवार को युवा उत्थान क्लब के सदस्यों की बैठक आयोजित किया गया।बैठक में स्वतंत
Ranchi News: सोनाहातू, प्रतिनिधि। प्रखंड के जामुदाग गांव में गुरुवार को युवा उत्थान क्लब की बैठक हुई। बैठक में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को 24वीं खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्णय लिया गया। प्रतियोगिता के तहत महिला फुटबॉल और पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन होगा। पुरुष क्रिकेट टूर्नामेंट में आठ और महिला फुटबॉल प्रतियोगिता में चार टीमें भाग लेंगी। बैठक में संरक्षक रूप कुमार साहू, मिथुन मंडल, खगेंद्र यादव, लाल कोइरी, झब्बू जायसवाल, लक्ष्मी साहू, जितेंद्र महतो, सजल मंडल, सुखदेव मंडल, मनीष जायसवाल, प्रताप मंडल, तनु कुमार, सूरज साहू, प्रकाश दास, सिकंदर सिंह, प्रकाश नायक, बबलू मुंडा, मुन्ना मछुवा सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।