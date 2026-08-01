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Ranchi News: छात्रों के साथ राज्य सरकार का तानाशाही व्यवहार : आदित्य साहू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: प्रदर्शन स्थल पर तिरपाल तक लगाने की अनुमति नहीं, झारखंड का युवा सड़कों पर उतरने को हो गया मजबूर

Ranchi News: छात्रों के साथ राज्य सरकार का तानाशाही व्यवहार : आदित्य साहू

Ranchi News: रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में पेपर लीक मामले में युवाओं, छात्रों के आंदोलन पर विपक्षी दलों के नेताओं की चुप्पी एवं राज्य सरकार के रवैये को तानाशाही करार दिया। उन्होंने कहा कि यहां युवा वर्ग न्याय मांग रहा है और विपक्षी पार्टियां कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है। छात्र, युवा बारिश के मौसम में भींगते हुए डटे हुए हैं, लेकिन हेमंत सरकार का प्रशासन इतना संवेदनहीन हो गया कि प्रदर्शन स्थल पर धूप और बारिश से बचने के लिए तिरपाल तक लगाने की अनुमति नहीं दी गई।

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विपक्ष की चुप्पी

उन्होंने कहा कि इस मामले पर राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, हेमंत सोरेन सहित पूरा विपक्ष खामोशी की चादर ओढ़े हुए है। विडंबना है कि इन नेताओं को अपनी खामोशी की चादर हटानी चाहिए और ये बच्चों का तिरपाल हटा रहे हैं।

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भर्ती प्रक्रियाओं की समस्या

साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना होगा कि आखिर क्यों झारखंड की सभी भर्ती परीक्षाएं बार-बार विवादों में घिर जाती हैं? कितनी शर्मनाक बात है कि सॉल्वर सिंडिकेट का मास्टरमाइंड प्रशासनिक सेवा का अधिकारी बन बैठा है। पूरा सिस्टम सवालों के घेरे में है। हर भर्ती प्रक्रिया के बाद नए विवाद, पेपर लीक के आरोप, सॉल्वर सिंडिकेट, पारदर्शिता पर सवाल और राज्य की जांच एजेंसियों की कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति, क्या यही युवाओं का भविष्य तय करने का तरीका हो गया है? हेमंत सरकार झूठे दावों में व्यस्त है, जबकि झारखंड का युवा अपने भविष्य की लड़ाई लड़ने सड़कों पर उतरने को मजबूर है।

छात्रों का आंदोलन

जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों के शांतिपूर्ण आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार जितनी ताकत लगाएगी, छात्र आंदोलन उतना मजबूत होगा। साहू ने कहा कि महाघोटाले के खिलाफ सड़कों पर रात-दिन डटे हमारे होनहार छात्र आज सूखा चावल खाकर भी आंदोलन करने को मजबूर हैं, परंतु राज्य सरकार पूरी तरह संवेदनहीन हो चुकी है।

प्रश्नोत्तर

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने झारखंड में किस मुद्दे पर टिप्पणी की?
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने झारखंड में पेपर लीक मामले में युवाओं, छात्रों के आंदोलन पर विपक्षी दलों के नेताओं की चुप्पी और राज्य सरकार के रवैये को तानाशाही करार दिया।
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