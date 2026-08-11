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Ranchi News: अपने शहर में

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: अपने शहर में, अंतरर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम ,रेडिसन ब्लू में ,11:30 बजे मारवाड़ी युवा मंच

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Ranchi News: अपने शहर में, अंतरर्राष्ट्रीय युवा दिवस कार्यक्रम ,रेडिसन ब्लू में ,11:30 बजेमारवाड़ी युवा मंच रांची समर्पण शाखा कार्यक्रम , मारवाड़ी भवन हरमू में, 5 बजेनेशनल लाइब्रेरीन डे कार्यक्रम का आयोजन, सर्ड ऑडिटोरियम में ,11 बजे सेछात्र आंदोलन,जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियमजेपीएससी पास छात्र आंदोलन मोरहाबादी ऑक्सीजन पार्क में आंदोलन

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