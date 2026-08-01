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Ranchi News: निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में लेखन प्रतियोगिता

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची के निर्मला कॉन्वेंट हाई स्कूल में छात्रों के लिए लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केजी से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को स्कूल की सचिव और प्राचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। प्राचार्य ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं छात्रों में रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं।

Ranchi News: निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में लेखन प्रतियोगिता

Ranchi News: रांची। एदलहातू स्थित निर्मला कॉन्वेंट हाई स्कूल में विद्यार्थियों के लिए शनिवार को लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में केजी से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तीन वर्गों में बांटकर प्रतियोगिता कराई गईष जिसके विजेताओं को विद्यालय की सचिव सीमा शर्मा और प्राचार्य विजय शर्मा ने सम्मानित किया। प्राचार्य ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, भाषा दक्षता तथा आत्मविश्वास का विकास करती हैं।

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