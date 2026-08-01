Ranchi News: निर्मला कॉन्वेंट स्कूल में लेखन प्रतियोगिता
Ranchi News: रांची के निर्मला कॉन्वेंट हाई स्कूल में छात्रों के लिए लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। केजी से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के विजेताओं को स्कूल की सचिव और प्राचार्य द्वारा सम्मानित किया गया। प्राचार्य ने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं छात्रों में रचनात्मकता और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं।
Ranchi News: रांची। एदलहातू स्थित निर्मला कॉन्वेंट हाई स्कूल में विद्यार्थियों के लिए शनिवार को लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में केजी से कक्षा 10 तक के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तीन वर्गों में बांटकर प्रतियोगिता कराई गईष जिसके विजेताओं को विद्यालय की सचिव सीमा शर्मा और प्राचार्य विजय शर्मा ने सम्मानित किया। प्राचार्य ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में रचनात्मक सोच, भाषा दक्षता तथा आत्मविश्वास का विकास करती हैं।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।