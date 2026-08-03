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Ranchi News: विश्व आदिवासी दिवस पर टांगर में होंगे विविध कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: विश्‍व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को टांगर गांव में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में मुखिया देवंती उरांव की अध्यक्षता में जागरुकता रैली और सभा की रूपरेखा पर चर्चा की गई। ग्रामीणों ने अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आसपास के गांवों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया।

Ranchi News: विश्व आदिवासी दिवस पर टांगर में होंगे विविध कार्यक्रम

Ranchi News: चान्हो, प्रतिनिधि। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को टांगर गांव में विविध कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसे लेकर सोमवार को मुखिया देवंती उरांव की अध्यक्षता में ग्रामीणों की बैठक हुई, जिसमें आयोजन की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि 9 अगस्त की सुबह टांगर गांव से बीजूपाड़ा चौक तक जागरुकता रैली निकाली जाएगी। इसके बाद सभा आयोजित कर आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और अधिकारों से जुड़े विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। ग्रामीणों ने कार्यक्रम में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आसपास के गांवों में भी आमंत्रण देने का निर्णय लिया।

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आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप देने और जिम्मेदारियों का बंटवारा करने के लिए मंगलवार को अखरा परिसर में एक और बैठक बुलाई गई है। बैठक में गन्दरू उरांव, जेना उरांव, मोहन उरांव, महली भगत, सुशीला उरांव समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

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