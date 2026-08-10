Ranchi News: मोरहाबादी में जुटा 32 जनजातियों का संगम, मांदर की थाप और पारंपरिक वाद्ययंत्रों की रही गूंज
Ranchi News: रांची में विश्व आदिवासी दिवस समारोह में झारखंड की 32 जनजातियों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में पारंपरिक वेशभूषा में प्रदर्शन और विभिन्न जनजातियों के वाद्ययंत्रों के सामूहिक वादन ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खाने के स्टॉल्स पर भी भारी भीड़ रही, जहां पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लिया गया।
Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। राज्य सरकार द्वारा रविवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस समारोह के दौरान पूरा आयोजन स्थल जनजातीय कला, संस्कृति और परंपरा के अनूठे रंगों में डूब गया। समारोह में झारखंड की सभी 32 जनजातियों की सांस्कृतिक झलक एक साथ देखने को मिली। कहीं, संताल समुदाय के मांदर की थाप गूंज रही थी, तो कहीं छऊ नृत्य की धूम थी। बड़ी संख्या में लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे थे। कार्यक्रम में पूर्वी सिंहभूम के कटोमदा से आए 80 सदस्यीय संताली सांस्कृतिक दल द्वारा लाया गया साढ़े चार फीट का ढोलक (नगाड़ा) विशेष आकर्षण का केंद्र रहा। तोरण द्वार पर कतारबद्ध खड़े इस दल ने अतिथियों का पारंपरिक अंदाज में भव्य स्वागत किया। इसके अलावा पश्चिमी सिंहभूम से हो जनजाति का 91 सदस्यीय दल, दुमका से लोकनृत्य मंडली और ओडिशा के जामदा से आए 27 कलाकारों का दल अपने विशाल नगाड़ों के साथ शामिल हुआ。
सांस्कृति प्रस्तुति से दर्शक मंत्रमुग्ध
समारोह की सबसे खास प्रस्तुति लोहरदगा से सुषमा नाग के नेतृत्व में आए 107 सदस्यीय नगाड़ा दल और 32 जनजातियों के वाद्ययंत्र वादकों का सामूहिक वादन रहा। लगभग 15 मिनट तक चले इस कार्यक्रम में विभिन्न जनजातियों के वाद्ययंत्रों, रागों और शैलियों को एक सूत्र में पिरोकर प्रस्तुत किया गया, जिसने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया।
ट्राइबल फूड स्टॉल पर भीड़
महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ-साथ पारंपरिक आदिवासी व्यंजनों की भी भारी धूम रही। परिसर में लगे ट्राइबल फूड स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दोपहर के भोजन में लोगों ने विशेष रूप से पारंपरिक लेटो मांडी, लाल चावल और देशी चिकन के स्वाद का जमकर लुत्फ उठाया।
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