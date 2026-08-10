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Ranchi News: कुड़की मैदान में धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: मुरहू में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ आदिवासी ध्वज फहराकर किया गया। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में महिला-पुरुष, युवा और बच्चों ने भाग लिया। वक्ताओं ने आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और अधिकारों के प्रति जागरूकता पर जोर दिया। आयोजन में कई गणमान्य लोगों ने भाग लिया।

Ranchi News: कुड़की मैदान में धूमधाम से मना विश्व आदिवासी दिवस

Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। संयुक्त ग्राम सभा मुरहू के तत्वावधान में कुड़की मैदान में विश्व आदिवासी दिवस धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों एवं ग्रामीणों ने संयुक्त रूप से आदिवासी ध्वज फहराकर किया। इसके बाद आदिवासी संस्कृति, परंपरा और जीवनशैली पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह में बड़ी संख्या में महिला-पुरुष, युवा और बच्चे शामिल हुए।

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कार्यक्रम की धूमधाम

इस दौरान पारंपरिक नृत्य, गीत-संगीत और खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। पारंपरिक वेशभूषा में महिला-पुरुषों और युवाओं ने आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दीं। इससे कुड़की मैदान में दिनभर उत्सव का माहौल बना रहा। खेलकूद प्रतियोगिताओं में बच्चों और युवाओं ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।

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वक्ताओं का संबोधन

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा, भाषा और पहचान उसकी विशिष्ट धरोहर है। इसे संरक्षित रखना समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। विश्व आदिवासी दिवस अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को याद करने और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों एवं परंपराओं से जोड़ने का अवसर है। वक्ताओं ने समाज में एकजुटता बढ़ाने के साथ-साथ अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने पर भी जोर दिया।

उपस्थित गणमान्य लोग

समारोह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सनिका बोदरा, कुंवर सिंह मुंडरी, दाऊद मुंडू, मरियम होरो, विक्टर सोय, नियारन सोय सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आयोजन को सफल बनाने में संयुक्त ग्राम सभा के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। समापन पर आयोजकों ने कार्यक्रम में शामिल सभी लोगों के प्रति आभार जताया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

विश्व आदिवासी दिवस कहाँ मनाया गया?
विश्व आदिवासी दिवस मुरहू में मनाया गया।
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