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Ranchi News: प्रत्येक पात्र श्रमिक की सही जानकारी एकत्रित करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: chanho, प्रतिनिधि। चान्हो प्रखंड में असंगठित और प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी की अगुवाई में सर्वेक्षण की रूपरेखा और जिम्मेदारियों पर चर्चा हुई। योग्य श्रमिकों का निबंधन कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

Ranchi News: प्रत्येक पात्र श्रमिक की सही जानकारी एकत्रित करने का निर्देश

Ranchi News: चान्हो, प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के निर्माण, असंगठित और प्रवासी श्रमिकों की पहचान कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को चान्हो प्रखंड मुख्यालय के सभागार में कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम का संचालन श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें सर्वेक्षण कार्य की रूपरेखा और जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यशाला में बताया गया कि सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों का अद्यतन डाटा तैयार किया जाएगा। इसके आधार पर योग्य श्रमिकों का निबंधन कर उन्हें श्रम विभाग की कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा, ताकि उन्हें सरकार की विभिन्न सुविधाओं का लाभ मिल सके।

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अधिकारियों ने पंचायत प्रतिनिधियों एवं सर्वेक्षण कार्य से जुड़े कर्मियों को निर्देश दिया कि वे पूरी पारदर्शिता और गंभीरता के साथ प्रत्येक पात्र श्रमिक की सही जानकारी एकत्रित करें। साथ ही निबंधन प्रक्रिया, श्रमिक हित में संचालित योजनाओं तथा लाभुकों तक योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए गए। कार्यक्रम में सांसद प्रतिनिधि मो. गेयास, मुखिया शिव उरांव, जयनाथ उरांव, महादेव भगत समेत अन्य जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी-कर्मी उपस्थित रहे।

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