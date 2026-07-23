Ranchi News: सावन मेले में चार वर्गों में स्टॉल प्रतियोगिता हुई
Ranchi News: रांची में अग्रवाल सभा महिला समिति द्वारा आयोजित सावन मेले के अंतिम दिन चार वर्गों में स्टॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। श्वेता अग्रवाल, छाया अग्रवाल, माधुरी तोषनीवाल और अनुभा विजेता रहीं। मुख्य अतिथि अनामिका सिंह ने महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया। मेले में देर शाम तक महिलाओं ने खरीदारी की।
Ranchi News: रांची। अग्रवाल सभा महिला समिति द्वारा आयोजित सावन मेले के अंतिम दिन गुरुवार को चार वर्गों में स्टॉल प्रतियोगिता हुई। इसमें श्वेता अग्रवाल, छाया अग्रवाल, माधुरी तोषनीवाल और अनुभा विजेता बनीं। मुख्य अतिथि रांची दूरदर्शन की अनामिका सिंह ने कहा कि ऐसे आयोजन महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाते हैं। मेले के अंतिम दिन महिलाओं ने देर शाम तक साड़ियां, गहने, राखियां और सजावटी सामान की खरीदारी की।
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