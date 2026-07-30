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Ranchi News: हाथी ने पीडीएस का दरवाजा तोड़ पांच बोरी चावल किया बर्बाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: अनगड़ा में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। एक हाथी ने कुच्चू पंचायत के बदरी गांव में जन वितरण प्रणाली की दुकान को निशाना बनाया और वहां रखे चावल को बर्बाद कर दिया। ग्रामीणों ने वन विभाग का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्रवाई की मांग की है।

Ranchi News: हाथी ने पीडीएस का दरवाजा तोड़ पांच बोरी चावल किया बर्बाद

Ranchi News: अनगड़ा, प्रतिनिधि। अनगड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार देर रात एक जंगली हाथी ने कुच्चू पंचायत के बदरी गांव स्थित मनबोध बेदिया की जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान को निशाना बनाया। हाथी ने स्टोर रूम का दरवाजा तोड़कर उसमें रखे अगस्त माह में वितरण के लिए रखे पांच बोरी चावल को खाकर बर्बाद कर दिया। घटना रात करीब ढाई से तीन बजे के बीच की है। उत्पात मचाने के बाद हाथी पैना पहाड़ जंगल की ओर चला गया। इससे पहले भी हाथियों ने उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय कटहल टोली, कुच्चू, मध्य विद्यालय सुरसु और आंगनबाड़ी केंद्र कुतुरलोवा के कमरों का दरवाजा तोड़कर बच्चों के मध्याह्न भोजन के लिए रखे चावल को नुकसान पहुंचाया था。

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घटना का विवरण

गुरुवार सुबह सूचना मिलने पर जेएलकेएम के केंद्रीय सचिव सह ग्राम प्रधान बालेश्वर बेदिया मौके पर पहुंचे और नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सूचना देने के बावजूद वन विभाग का कोई कर्मचारी गांव नहीं पहुंचा। उन्होंने क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए ग्रामीणों के बीच पटाखे और मशाल वितरित करने तथा हाथियों को भगाने के लिए प्रभावी व्यवस्था करने की मांग की। साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण वन विभाग कार्यालय का घेराव करेंगे।

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सामान्य प्रश्न

अनगड़ा में हाथी ने किस दुकान को निशाना बनाया?
हाथी ने कुच्चू पंचायत के बदरी गांव स्थित मनबोध बेदिया की जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकान को निशाना बनाया।
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