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Ranchi News: प्रखंड कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर जलजमाव होने से परेशानी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: बेड़ो प्रखंड कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर जलजमाव से लोगों को कठिनाई हो रही है। बारिश के कारण पानी और कीचड़ भरा है, जिससे बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण, जो सरकारी काम के लिए आते हैं, ने प्रशासन से स्थायी जल निकासी व्यवस्था की मांग की है।

Ranchi News: प्रखंड कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर जलजमाव होने से परेशानी

Ranchi News: बेड़ो, प्रतिनिधि। बेड़ो प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर जलजमाव होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण मुख्य द्वार के सामने पानी जमा हो गया है, जिससे सरकारी कार्यों के लिए आने वाले लोगों को गंदे पानी और कीचड़ से होकर कार्यालय परिसर में प्रवेश करना पड़ रहा है। बेड़ो प्रखंड की 17 पंचायतों से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण विभिन्न कार्यों के लिए यहां पहुंचते हैं। मुख्य द्वार पर जलजमाव के कारण बुजुर्गों और महिलाओं को विशेष कठिनाई हो रही है। बारिश के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है।

प्रखंड परिसर में प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय, कृषि कार्यालय समेत आधा दर्जन से अधिक सरकारी कार्यालय संचालित हैं।ग्रामीणों का कहना है कि संपन्न लोग चारपहिया वाहनों से सीधे कार्यालय तक पहुंच जाते हैं, जबकि आम लोगों को पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। उन्होंने प्रखंड प्रशासन से जल निकासी की स्थायी व्यवस्था करने की मांग की है, ताकि लोगों को इस समस्या से राहत मिल सके और सरकारी कार्यालयों तक आने-जाने में परेशानी न हो।

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