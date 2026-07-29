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Ranchi News: एक माह से चरमराई जलापूर्ति, पेयजल संकट से जूझ रहे लोग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले लगभग एक माह से जलापूर्ति व्यवस्था बदहाल है। मोहल्लों में एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जा रहा है, जो मिट्टी और लाल रंग का है। विभिन्न कारणों से, नगर पंचायत की जलापूर्ति में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

Ranchi News: एक माह से चरमराई जलापूर्ति, पेयजल संकट से जूझ रहे लोग

Ranchi News: बुंडू, संवाददाता। बुंडू नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले लगभग एक माह से जलापूर्ति व्यवस्था चरमराई हुई है। कई मोहल्लों में प्रतिदिन की बजाय एक दिन छोड़कर एक दिन पानी की आपूर्ति हो रही है, जिससे लोगों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो पानी मिल रहा है, वह लाल रंग का और मिट्टी मिश्रित है, जिससे वह पीने योग्य नहीं रह गया है। नगर पंचायत कांची नदी से पेयजल की आपूर्ति करती है। कुछ दिन पहले पंप हाउस के दोनों पंप जल जाने से जलापूर्ति कई दिनों तक बाधित रही थी।

पानी की गुणवत्ता

पंपों की मरम्मत के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो सकी है। नगर पंचायत के जूनियर इंजीनियर लाल बहादुर ने बताया कि पंप हाउस और फिल्टर हाउस में पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिलने से पंप पूरी क्षमता से नहीं चल पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जलमीनार भरने के लिए 420 से 440 वोल्ट और कम से कम 16 घंटे निर्बाध बिजली की जरूरत होती है। वहीं, बिजली विभाग के सहायक अभियंता शशि मुंडा ने कहा कि केवल पीक आवर में कुछ समय के लिए वोल्टेज कम होता है, बाकी समय आपूर्ति सामान्य रहती है। उन्होंने बताया कि पंप हाउस के लिए अलग फीडर की स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे भविष्य में जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार होने की उम्मीद है। वहीं, जेई ने स्पष्ट किया कि फिल्टर हाउस में वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप ही पानी का शुद्धिकरण किया जा रहा है और नदी में गाद कम होने पर ही पूरी तरह स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सकेगा।

भविष्य की योजना

फिल्टर हाउस में वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप ही पानी का शुद्धिकरण किया जा रहा है। नदी में गाद और मिट्टी की मात्रा कम होने के बाद ही पूरी तरह स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जा सकेगा।

— लाल बहादुर, जूनियर इंजीनियर, बुंडू नगर पंचायत

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

बुंडू नगर पंचायत में जलापूर्ति की स्थिति क्या है?
बुंडू नगर पंचायत में जलापूर्ति व्यवस्था पिछले लगभग एक माह से चरमराई हुई है।
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