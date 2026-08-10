Ranchi News: बिचना पंचायत में जल अर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ
Ranchi News: मुरहू में बिचना पंचायत में जल अर्पण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इसमें मुखिया नरगिस प्रियंका तिडू और डीडीसी ने जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में पानी के महत्व को समझते हुए ग्रामीणों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया।
Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। बिचना पंचायत में सोमवार को जल अर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायत की मुखिया नरगिस प्रियंका तिडू और डीडीसी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान जल संरक्षण और ग्रामीणों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने जल के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण का संकल्प लिया। अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि पानी जीवन का आधार है। जलस्रोतों का संरक्षण और पानी का सही उपयोग सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीणों से नल-जल योजनाओं का लाभ लेने के साथ-साथ जल की बर्बादी रोकने की अपील की।
मुखिया नरगिस प्रियंका तिडू ने कहा कि पंचायत में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों की भागीदारी से ही जल संरक्षण के प्रयासों को सफल बनाया जा सकता है।वहीं डीडीसी प्रवीण कुमार प्रकाश ने जल संचयन, जलस्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण के विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई। मौके पर पंचायत प्रतिनिधि, कर्मी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।
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