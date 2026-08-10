Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Ranchi News: बिचना पंचायत में जल अर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
Follow us on Google News
share

Ranchi News: मुरहू में बिचना पंचायत में जल अर्पण कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। इसमें मुखिया नरगिस प्रियंका तिडू और डीडीसी ने जल संरक्षण और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता पर जागरूकता बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में पानी के महत्व को समझते हुए ग्रामीणों ने जल संरक्षण का संकल्प लिया।

Ranchi News: बिचना पंचायत में जल अर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ

Ranchi News: मुरहू, प्रतिनिधि। बिचना पंचायत में सोमवार को जल अर्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायत की मुखिया नरगिस प्रियंका तिडू और डीडीसी ने संयुक्त रूप से किया। इस दौरान जल संरक्षण और ग्रामीणों तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में ग्रामीणों ने जल के महत्व को समझते हुए इसके संरक्षण का संकल्प लिया। अधिकारियों और पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि पानी जीवन का आधार है। जलस्रोतों का संरक्षण और पानी का सही उपयोग सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीणों से नल-जल योजनाओं का लाभ लेने के साथ-साथ जल की बर्बादी रोकने की अपील की।

मुखिया नरगिस प्रियंका तिडू ने कहा कि पंचायत में पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ग्रामीणों की भागीदारी से ही जल संरक्षण के प्रयासों को सफल बनाया जा सकता है।वहीं डीडीसी प्रवीण कुमार प्रकाश  ने जल संचयन, जलस्रोतों की सुरक्षा और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को जल संरक्षण के विभिन्न उपायों की जानकारी दी गई। मौके पर पंचायत प्रतिनिधि, कर्मी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Ranchi News Ranchi Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।