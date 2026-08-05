Ranchi News: रांची के सभी बूथों पर प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित

Ranchi News: रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। बड़ी संख्या में मतदाता अपने नाम और विवरण की जांच करने पहुंचे। दावा और आपत्ति के लिए आवेदन 4 सितंबर तक किए जा सकते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नागरिक भी नाम दर्ज करवा सकते हैं।

Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। रांची जिले के सभी मतदान केंद्रों पर बुधवार को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ। सूची प्रकाशित होने के बाद बड़ी संख्या में मतदाता अपने-अपने बूथों पर पहुंचे और सूची में अपना व परिवार के सदस्यों का नाम और अन्य विवरण जांचा। प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के साथ ही दावा और आपत्ति लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके लिए 4 सितंबर तक का समय है। मतदाता इस बीच नाम जोड़ने, हटाने, विवरण में सुधार या मतदान केंद्र में बदलाव के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन कार्यालय के अनुसार, एक अक्तूबर की अर्हता तिथि को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकेंगे। ऐसे नागरिकों को प्रपत्र-6 भरना होगा। यदि किसी पात्र मतदाता का नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं हुआ है, तो वह भी आवश्यक घोषणा पत्र के साथ प्रपत्र-6 अपने बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) के पास जमा कर सकते हैं。

दूसरे बूथ में दर्ज हो गया नाम तो भरें प्रपत्र-8 यदि किसी मतदाता का नाम उसके परिवार के सदस्यों के मतदान केंद्र के बजाय किसी दूसरे मतदान केंद्र में दर्ज हो गया है, तो वह प्रपत्र-8 के माध्यम से मतदान केंद्र परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकता है। मतदाता सूची में दर्ज विवरण में संशोधन या स्थानांतरण के लिए भी प्रपत्र-8 का उपयोग किया जा सकता है। वहीं, किसी मृत, स्थानांतरित या अन्य कारणों से अपात्र मतदाता का नाम सूची से हटाने के लिए प्रपत्र-7 में आवेदन किया जा सकता है।

बीएलओ से लेकर जिला निर्वाचन कार्यालय तक जमा होंगे आवेदन दावा-आपत्ति से संबंधित आवेदन संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ), निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) के कार्यालय या जिला निर्वाचन कार्यालय, रांची में जमा किए जा सकते हैं। इसके अलावा मतदाता भारत निर्वाचन आयोग के वोटर्स पोर्टल और ईसीआईनेट ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अपील उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने जिले के सभी पात्र नागरिकों से निर्धारित अवधि के भीतर मतदाता सूची में अपने नाम और विवरण की जांच करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि किसी तरह की त्रुटि मिलने या नाम छूटने की स्थिति में समय रहते दावा-आपत्ति का आवेदन करें, ताकि अंतिम मतदाता सूची को अधिक शुद्ध और त्रुटिरहित बनाया जा सके।