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Ranchi News: जेएन कॉलेज में मतदाता जागरुकता कार्यक्रम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, रांची
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Ranchi News: रांची में जेएन कॉलेज, धुर्वा में नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विद्यार्थियों को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और त्रुटियों को सुधारने की जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में सभी को मतदाता शपथ भी दिलाई गई।

Ranchi News: जेएन कॉलेज में मतदाता जागरुकता कार्यक्रम

Ranchi News: रांची। जेएन कॉलेज, धुर्वा में सोमवार को नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ने और विवरणों में सुधार के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपायुक्त कार्यालय के कर्मियों ने विद्यार्थियों को मतदाता सूची से संबंधित जानकारी दी। प्राचार्या डॉ. शम्शुन नेहार ने छात्रों से लोकतंत्र में सक्रिय भागीदारी की अपील की। कार्यक्रम के अंत में सभी को मतदाता शपथ दिलाई गई। ------------------------------------

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कार्यक्रम का उद्देश्य

रांची, विशेष संवाददाता। जेएन कॉलेज, धुर्वा में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और सूची में दर्ज नाम और अन्य विवरणों में त्रुटियों को समय रहते सुधारने के उद्देश्य से कॉलेज सभागार में जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें उपायुक्त, रांची कार्यालय से आए कर्मियों ने छात्र-छात्राओं को मतदाता सूची से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी।

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की प्रक्रिया

बताया गया कि जिन पात्र नागरिकों का नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। वहीं, मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद नाम अथवा अन्य विवरण, विशेषकर नाम की स्पेलिंग में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर फॉर्म-8 के माध्यम से उसमें सुधार कराया जा सकता है। एक ही परिवार के सदस्यों के नाम अलग-अलग मतदान केंद्रों पर दर्ज होने की स्थिति में भी फॉर्म-8 के माध्यम से उन्हें एक ही मतदान केंद्र पर स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन किया जा सकता है। कॉलेज की प्राचार्या डॉ शम्शुन नेहार ने कहा कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज होना लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उसकी सक्रिय भागीदारी के लिए आवश्यक है। उन्होंने विद्यार्थियों से स्वयं मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के साथ-साथ अपने परिवार के पात्र सदस्यों और आसपास के लोगों को भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित करने की अपील की।

मतदाता शपथ का महत्व

कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को मतदाता शपथ भी दिलाई गई। सभी से अपने मताधिकार के प्रति जागरूक व जिम्मेदार बनने का आह्वान किया गया।

प्रश्न और उनके उत्तर

जेएन कॉलेज में कार्यक्रम का क्या उद्देश्य था?
जेएन कॉलेज में नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और त्रुटियों को सुधारने के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया।
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