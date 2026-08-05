Ranchi News: कर्रा में सात लोगों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान
Ranchi News: कर्रा में ब्लड बैंक खूंटी के सहयोग से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मिता नागेसिया ने की। डॉक्टर आनंद किशोर उरांव ने कहा कि रक्तदान महादान है और सभी को आगे आकर रक्तदान करने की अपील की। शिविर में 25 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें से सात लोगों ने रक्तदान किया।
Ranchi News: कर्रा, प्रतिनिधि। ब्लड बैंक खूंटी के तत्वावधान में बुधवार को कर्रा प्रखंड सभागार में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मिता नागेसिया ने की, जबकि उद्घाटन सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. आनंद किशोर उरांव ने किया। शिविर के उद्घाटन के अवसर पर डॉ. आनंद किशोर उरांव ने कहा कि रक्तदान महादान है। उन्होंने बताया कि जिले के एकमात्र रक्त केंद्र में पर्याप्त रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपायुक्त के निर्देश पर सभी प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। डॉ. आनंद ने कहा कि थैलेसीमिया एवं सिकल सेल से पीड़ित मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस अभियान को लगातार चलाया जाएगा।
इस अवसर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी स्मिता नागेसिया ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि एक यूनिट रक्त तीन लोगों का जीवन बचा सकता है। रक्तदान पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है और इससे शरीर में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आती।शिविर में कुल 25 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें से सात लोग रक्तदान के लिए पात्र पाए गए और उन्होंने स्वेच्छा से रक्तदान किया। रक्तदाताओं में नवीन कुमार, धीरज कुमार, सूरज केरकेट्टा, अमित कुमार, हर्षित केशरी, अमन आशुतोष तथा शोएब मियां शामिल रहे। शिविर के सफल संचालन में रक्त केंद्र के सुजीत नाग, काउंसलर ममता कुमारी, निशांत झा सहित अन्य स्वास्थ्यकर्मियों ने योगदान दिया।
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