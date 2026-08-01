Ranchi News: विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने दिल्ली में हुए सनातन धर्म के अपमान पर अक्रोश व्यक्त की
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता। विश्व हिन्दू परिषद रांची महानगर की ओर से शनिवार को शहीद
Ranchi News: फोटो है- रांची,संवाददाता।विश्व हिन्दू परिषद रांची महानगर की ओर से शनिवार को शहीद चौक पर दिल्ली में अयोध्या राम मंदिर विवाद को लेकर हुए अपमान के विरूद्ध में अक्रोश प्रदर्शन किया। शुक्रवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार के सांसद पप्पू यादव ने भगवान राम की फोटो रहकर उनका अपमान किए जाने के विरोध में सदबुद्धि हवन किया। सभी सदस्यों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। साथ ही संत समाज में इस अपमान बताया। कार्यक्रम में पूज्य स्वामी सत्यनारायण महाराज, स्वामी दिव्यानंद महाराज, चैतन्य स्वामी ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हवन कुंड में आहुति देकर समाज में संदभावना और राष्ट्रहित में प्रार्थना की।
परिषद के सदस्यों ने विरोध के बाद सांसद पप्पू यादव का पुतला दहन कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। मौके पर गंगा प्रसाद यादव, प्रचार-प्रसार प्रमुख प्रकाश रंजन, मनोज पांडे, रेनू अग्रवाल, अनिमा पांडे, अशोक पुरोहित, महानगर अध्यक्ष कैलाश केशरी, योगेश खेड़वाल, गोपाल पारीख, रविशंकर राय, अनिल तिवारी व अन्य उपस्थि थे।
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